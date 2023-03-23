我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加民眾看過來 遇到龍捲風 你可以這樣做　

維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

雲吞食品公司 捐僑校5萬元

記者劉梓祁╱紐約報導
雲吞食品公司在中華公所向紐約華僑學校捐贈5萬元。(記者劉梓祁╱攝影)
雲吞食品公司在中華公所向紐約華僑學校捐贈5萬元。(記者劉梓祁╱攝影)

雲吞食品公司22日在紐約曼哈頓華埠中華公所向紐約華僑學校捐贈5萬元，鼓勵華裔學子繼續學習中文及中華文化，並支持僑校日常運作。

此筆捐款將進入由中華公所設立的「畢業鼓勵基金」(Fortune Graduation Fund)，旨在鼓勵更多華裔學子學習中文、傳承文化，並每年向華僑學校的小學、初中和高中畢業生發放從百元到千元不等的獎學金以資鼓勵。

食品公司董事李可星表示，每年向華僑學校捐款已成為傳統，對能夠鼓勵華人學子感到意義非凡；尤其在過去五年中，除了5萬元以外也捐出部分的個人收入，不僅盼藉此鼓勵新一代華裔學習中文，也感謝學校的授課老師。

中華公所顧問、前主席伍銳賢稱，47年前就與李可星因為商業往來相識，並成為好友，多年來兩人一直思考如何才能更好的幫助華人社區，2017年決定設立鼓勵基金，隨後將小學生也納入嘉獎範圍；雖然在疫情初期捐款暫停了一年，但幫助下一代的初心始終沒有改變。

出席出席捐贈儀式的還有中華公所主席曾偉康、雲吞食品公司副總裁黃本立、美東聯成公所主席梁漢本和紐約台山寧陽會館主席伍建平等。

華僑學校於1962年立案註冊為特許公立學校，有課後班以及學生和成人周末普通話、粵語班等多項課程，還有數學預科班、SAT預科班和繪畫班、編程班、功夫班等，目前有約600名學生，更多信息可在https://www.nychineseschool.org/查看。

雲吞食品公司在中華公所向紐約華僑學校捐贈5萬元。(記者劉梓祁╱攝影)
雲吞食品公司在中華公所向紐約華僑學校捐贈5萬元。(記者劉梓祁╱攝影)

華裔 華人 華埠

上一則

州眾議會通過提案 助冤枉定罪者翻案

下一則

華女懷孕罹癌陷困 福建同鄉會募款

延伸閱讀

台灣前進紐約獨立漫畫節 新生代創作展現活力

台灣前進紐約獨立漫畫節 新生代創作展現活力
紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃
紐約毒癮慣犯 尾隨多名少女進公寓強姦 檢方控多項重罪

紐約毒癮慣犯 尾隨多名少女進公寓強姦 檢方控多項重罪
川普大廈無支持者出現 街頭藝人模仿秀反成焦點

川普大廈無支持者出現 街頭藝人模仿秀反成焦點
「詐」彈威脅紐約地方法院 全市警察備戰 挺川反川民眾示威

「詐」彈威脅紐約地方法院 全市警察備戰 挺川反川民眾示威

熱門新聞

（取自推特）

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

2023-03-15 15:54
圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

2023-03-17 07:01

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

2023-03-20 15:02
曼哈頓熱門韓餐廳外賣現「整隻死老鼠」亞女食客提告，餐廳拒認。(取自李尤妮斯IG)

曼哈頓外賣現「整隻死老鼠」食客提告 餐廳：碰瓷熟客

2023-03-16 14:02
中國宣布恢復十年多次入境簽證，海外華人喜出望外。(國航臉書)

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

2023-03-15 07:51
知情人士爆料，有人在社群媒體小紅書做黃牛，加價出售吉乃壽司(Yoshino)座位。圖為吉乃餐廳所有者、主廚吉田中。(記者張晨／攝影)

華人在小紅書做黃牛 加價售紐約高端餐廳預定 遭調查

2023-03-18 13:00

超人氣

更多 >
想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方
下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款
控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助
如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照