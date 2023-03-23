雲吞食品公司 捐僑校5萬元

雲吞食品公司在中華公所向紐約華僑學校捐贈5萬元。(記者劉梓祁╱攝影)

雲吞食品公司22日在紐約曼哈頓華埠 中華公所向紐約華僑學校捐贈5萬元，鼓勵華裔 學子繼續學習中文及中華文化，並支持僑校日常運作。

此筆捐款將進入由中華公所設立的「畢業鼓勵基金」(Fortune Graduation Fund)，旨在鼓勵更多華裔學子學習中文、傳承文化，並每年向華僑學校的小學、初中和高中畢業生發放從百元到千元不等的獎學金以資鼓勵。

食品公司董事李可星表示，每年向華僑學校捐款已成為傳統，對能夠鼓勵華人 學子感到意義非凡；尤其在過去五年中，除了5萬元以外也捐出部分的個人收入，不僅盼藉此鼓勵新一代華裔學習中文，也感謝學校的授課老師。

中華公所顧問、前主席伍銳賢稱，47年前就與李可星因為商業往來相識，並成為好友，多年來兩人一直思考如何才能更好的幫助華人社區，2017年決定設立鼓勵基金，隨後將小學生也納入嘉獎範圍；雖然在疫情初期捐款暫停了一年，但幫助下一代的初心始終沒有改變。

出席出席捐贈儀式的還有中華公所主席曾偉康、雲吞食品公司副總裁黃本立、美東聯成公所主席梁漢本和紐約台山寧陽會館主席伍建平等。