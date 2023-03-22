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打黑幫創紀錄 皇后區逮33人

記者鄭怡嫣╱紐約報導
凱茲(發言者)宣布在皇后區逮捕33名幫派成員，繳獲34把槍枝。(檢察官辦公室提供)
凱茲(發言者)宣布在皇后區逮捕33名幫派成員，繳獲34把槍枝。(檢察官辦公室提供)

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)以及市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)21日宣布，經過三年調查，在皇后區逮捕33名幫派成員，年齡在17至40歲不等，多數介於18至20歲，共被控151項罪行，其中五人被控謀殺，這也是皇后區歷史上最大的掃黑行動之一。

根據警檢方文件，2019年4月起，東南皇后區街頭幫派「金錢世界」(Money World)，與另兩大幫派「本地陷阱之星」(Local Trap Stars)以及「毋忘忠誠」(Never Forget Loyalty)火拼血戰不斷，期間發生逾22起槍擊事件，導致二人死亡，警方已繳獲幫派成員的34把槍枝。

兩次致命槍擊案，分別發生在2019年10月以及2020年12月。2019年10月26日晚，14歲的葛里芬(Aamir Griffin)在皇后區牙買加貝斯勒公園樓(Baisley Park Houses)打籃球，「金錢世界」幫成員布朗(Sean Brown)誤認他是對手幫成員，朝他開了三槍，其中一顆子彈穿肺致死。

幫派惡鬥升級，街頭鬥毆事件不斷。2020年12月31日晚，26歲的萬斯(Sean Vance)坐在駕駛座，停在牙買加Sutphin大道，「金錢世界」幫成員哈維(Justin Harvey)駕車停在萬斯車旁，另一位成員比佛司特(Tymirh Bey-Foster)下車，朝萬斯連開八槍，全部擊中並導致其死亡。上述兩名成員及另一名成員克依(Jokai Coy)涉嫌共同策畫這起槍擊，誤認萬斯在當日參與針對幫派成員布朗的槍擊。

凱茲表示，必須竭力讓非法槍枝遠離街道。 西維爾強調為犯罪受害人伸張正義並阻止暴力，破壞公共安全的幫派成員，應對罪行負責。

警檢方展示從幫派成員繳獲的槍枝。(凱茲辦公室提供)
警檢方展示從幫派成員繳獲的槍枝。(凱茲辦公室提供)

幫派 皇后區 槍擊

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