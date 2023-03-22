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楊天發書寫健康烹飪 新書收入助學童

記者張晨／紐約報導
楊天發新書「健康烹飪的秘密」發行，主打簡單食材快手烹飪。(楊天發提供)
楊天發新書「健康烹飪的秘密」發行，主打簡單食材快手烹飪。(楊天發提供)

社區兒童組織Super Happy Healthy Kids創辦人、華裔社區活動人士楊天發(Esther Yang)的新書「健康烹飪的秘密」(Secrets to Healthy Cooking Cookbook)近日發行；該書靈感起源於疫情初期，讓家長可以使用簡單的食材、快速的烹飪給孩子提供營養一餐；售書所有收益將通過提供獎學金和支付項目所需的方式，使Super Happy Healthy Kids的學生受益。

楊天發在印尼出生，新加坡成長，13歲隨養父母移民美國，「他們都是美食愛好者。」來到美國後，她從餐廳服務員到向專業的法餐廚師學習，加深對烹飪的理解。「我已故的祖母阿福是一名印尼草藥醫生，她教我『將毒藥轉化為藥物』。遇到問題，總鼓勵我找到解決辦法。」楊天發說，新冠來襲時，被困在家，基本採買都成問題，「用有限的食材製作營養豐富的菜品，在20分鐘內用五種或更少的食材為基準，不但讓自己有事可做，也豐富了家長們每天枯燥的三餐主意。」從那以後，烹飪成了她的療癒方法，定期在網上發布菜譜和製作的故事及啟發。該書囊括50多道食譜，通過這些食譜和帖子，她與學生家長們保持聯繫，並幫助大家簡單健康地生活。

該書可於亞馬遜網站搜尋，收益將使Super Happy Healthy Kids的學生受益；該組織和AAPI for Change定期在下東城雙文學校(PS 184)舉辦月度亞太裔讀書會，邀請政法界亞裔傑出人士分享讀書經歷，並與孩子們交流。「希望鼓勵更多亞裔兒童了解和擁抱亞裔傳統和歷史，不同族裔間學生增加互助和友愛，拒絕歧視和暴力」楊天發說。

亞裔 食譜 印尼

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