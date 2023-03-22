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吳祖強一門雙傑 3/25線上歷史講座

紐約訊

著名學者吳祖強2022年3月14日病逝於北京，追悼活動周年之餘，也引發對其長兄吳祖光20年前去世的回憶。「一門兩傑」令人讚嘆。華美人文學會特邀兩人的外甥潘裕誠於美東時間25日晚8時至9時半，從至親的角度追溯這段歷史。

吳祖強(1927- 2022)，自幼顯露音樂天賦，1947年入南京國立音樂院理論作曲系學習，後轉入中央音樂學院，被選送莫斯科學習作曲，並於中央音樂學院作曲系任教，1982年任院長。1985年起任中國音樂家協會副主席，為中國音樂發展，嘔心瀝血，促成國家大劇院之建立，自許為一生最大之成就。作品包括芭蕾舞紅色娘子軍、琵琶協奏曲、合唱曲，及弦樂四重奏等。

吳祖光(1917-2003)，17歲發表小說「宮娥怨」，20歲大學時正式開始寫作生涯。抗戰期間在重慶劇校工作，以破除舊習，愛國抗日為主題。1949年後，一度電影導演製作，後在政治運動中被打為大右派遭廹害，平反後不改初衷，繼續創作，亦為多屆政協代表，作品家喻戶曉，妻子為著名評劇表演藝術家新鳳霞。

講座在線進行(zoom)。請點擊https://chineselectures.org/upcoming.html註冊。註冊後將收到登錄鏈接。

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