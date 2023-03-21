超速相機全時執法 紐約市罰單半年減4成

數據顯示，24小時測速相機上路半年後，罰單大幅減少。(市長辦公室提供)

數據顯示，在全天候自動執法測速相機啟用半年後，紐約市 因超速而被開出的罰單比去年大幅減少。專家指，接下來應針對闖紅燈駕駛。

市交通局統計，去年8月1日24小時測速相機剛啟用後，全市超速罰單數量驟增70%，8月共發出75萬5650張。去年9月，罰單數量降到66萬1378張，下降12%。到今年2月，罰單數量再降到45萬3574張，比去年8月減少40%。交通局報告還顯示，全天候測速相機啟用後，大多數被抓到超速的車輛沒有再次收到超速罰單，說明對駕駛的警告作用明顯。

數據專家Jehiah Czebotar對被拍到的超速數字進行研究，發現從去年8月至今年2月，夜間超速得到有效遏制，罰單數量持續下降。此外，工作日白天的超速行為減少最顯著，然而周末白天的罰單數量未有明顯下降。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)在公共安全簡報會表示，這個數據反映紐約市整治超速的「巨大勝利」，全天候的自動執法有效改變駕駛的行為，使街道更安全。Czebotar表示，「現在該是時候解決闖紅燈危機」。

目前，紐約市五區範圍內只有150個路口有闖紅燈相機，不到全市近4萬個路口的百分之一。