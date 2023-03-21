我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連收免費Uber Eats吃到怕 洛杉磯居民懷疑動機

G7唯一未訪烏克蘭的領導人 日相岸田文雄秘訪基輔

超速相機全時執法 紐約市罰單半年減4成

記者許君達／紐約報導
數據顯示，24小時測速相機上路半年後，罰單大幅減少。(市長辦公室提供)
數據顯示，24小時測速相機上路半年後，罰單大幅減少。(市長辦公室提供)

數據顯示，在全天候自動執法測速相機啟用半年後，紐約市因超速而被開出的罰單比去年大幅減少。專家指，接下來應針對闖紅燈駕駛。

市交通局統計，去年8月1日24小時測速相機剛啟用後，全市超速罰單數量驟增70%，8月共發出75萬5650張。去年9月，罰單數量降到66萬1378張，下降12%。到今年2月，罰單數量再降到45萬3574張，比去年8月減少40%。交通局報告還顯示，全天候測速相機啟用後，大多數被抓到超速的車輛沒有再次收到超速罰單，說明對駕駛的警告作用明顯。

數據專家Jehiah Czebotar對被拍到的超速數字進行研究，發現從去年8月至今年2月，夜間超速得到有效遏制，罰單數量持續下降。此外，工作日白天的超速行為減少最顯著，然而周末白天的罰單數量未有明顯下降。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)在公共安全簡報會表示，這個數據反映紐約市整治超速的「巨大勝利」，全天候的自動執法有效改變駕駛的行為，使街道更安全。Czebotar表示，「現在該是時候解決闖紅燈危機」。

目前，紐約市五區範圍內只有150個路口有闖紅燈相機，不到全市近4萬個路口的百分之一。

紐約市

上一則

美國中國信託銀行 實力雄厚 穩健經營

下一則

大馬總領事館 解疑僑民身分問題

延伸閱讀

重振旅遊業 霍楚、亞當斯啟動「我們愛紐約」宣傳活動

重振旅遊業 霍楚、亞當斯啟動「我們愛紐約」宣傳活動
曼哈頓將徵收堵車費 新澤西州長、華人抨擊不公

曼哈頓將徵收堵車費 新澤西州長、華人抨擊不公
紐約市半程馬拉松鳴槍 華人熱情邁步

紐約市半程馬拉松鳴槍 華人熱情邁步
州參議會預算 聚焦教育及安全

州參議會預算 聚焦教育及安全
紐約市擬在學生通勤高峰 增派地鐵警員巡邏數

紐約市擬在學生通勤高峰 增派地鐵警員巡邏數

熱門新聞

（取自推特）

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

2023-03-15 15:54
中國宣布恢復十年多次入境簽證，海外華人喜出望外。(國航臉書)

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

2023-03-15 07:51
圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

2023-03-17 07:01
曼哈頓熱門韓餐廳外賣現「整隻死老鼠」亞女食客提告，餐廳拒認。(取自李尤妮斯IG)

曼哈頓外賣現「整隻死老鼠」食客提告 餐廳：碰瓷熟客

2023-03-16 14:02

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

2023-03-20 15:02
皇后區三家銀行一日內發生連環搶劫案。(警方提供)

紐約皇后區花旗、龐塞、皇佳商業3銀行 同一天連環被搶劫

2023-03-14 06:50

超人氣

更多 >
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻

12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻
普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領