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紐半馬鳴槍 華人熱情邁步

記者胡聲橋／紐約報導
紐約半馬參賽者奮勇衝線。(記者胡聲橋／攝影)
紐約半馬參賽者奮勇衝線。(記者胡聲橋／攝影)

紐約市半程馬拉松(2023 United Airlines NYC Half)19日舉行，今年的規模和去年相當，共有約2萬5000名跑者參賽，包括數百名華人，其中引人注目的是82歲的老奶奶付月琴再次跑完紐半馬，續寫傳奇。

從18日晚上起，紐約氣溫驟降，風速陡增，隔天紐半馬開始時，氣溫降到華氏約29度，風速達每小時20哩，但無法阻擋紐半馬參與者的熱情。儘管天寒風急，參賽者仍按時站到起跑線上。

和全馬相比，半馬其實更受廣大跑者歡迎，加上紐半馬路線經過紐約市諸多著名景點，包括展望公園、大軍廣場、曼哈頓大橋、FDR高速路、聯合國、大中央車站、時報廣場、中央公園等，更使跑者在紐約市的各種半馬比賽中，特別青睞紐半馬。

華人跑者對紐半馬的參與熱情一直很高。華人嵐山跑團主席羅上遠介紹，光是嵐山跑團今年就有68名跑者參賽，百駿跑團40人，新蜂跑團37人，愛跑跑團38，光是紐約市這四大華人跑團的參賽者就有將近183人，再加上非一代華裔移民和外地華人參賽者，總數至少200人以上。

在這次比賽中，華人男性成績最佳是新蜂跑團的顧新風(1小時24分31秒)和嵐山跑團的紀文剛(1小時24分43秒)，女性是新蜂跑團的陳文明(1小時28分27秒)，都可算是業餘跑者中亮眼的成績。不過，賽場上最引人注目的華人跑者還是82歲的付月琴，十幾年來一直堅持跑步，非常有熱情，以前還參加全馬比賽，這幾年因為眼睛不好，做了手術，所以沒跑全馬，但還是堅持參加半馬比賽。在19日的比賽中，嵐山跑團的劉子韜和另一名跑者陪伴她跑完全程，直至衝線。

現年63歲的陳永祥2019年11月開始，堅持每天跑一個半馬，風雨無阻。來自福州的他，每年參加紐半馬比賽，這次的成績是1小時38分53秒，這對於年過六旬的陳永祥來說並不容易。他說，比賽能讓自己全力以赴，是不同的體驗。

今年紐半馬天氣冷，但各跑團的啦啦隊和後勤毫不鬆懈，堅持為跑者鼓勁，送補給。嵐山跑團這次設了五個啦啦隊，近40人參與，義工在寒風裡一站就是四五個小時，為跑者加油助威。

82歲的付月琴堅持跑完紐半馬。(嵐山跑團提供)
82歲的付月琴堅持跑完紐半馬。(嵐山跑團提供)
熱情的嵐山啦啦隊。(嵐山跑團提供)
熱情的嵐山啦啦隊。(嵐山跑團提供)
天寒風急，紐半馬跑者毫不退縮。(嵐山跑團提供)
天寒風急，紐半馬跑者毫不退縮。(嵐山跑團提供)
苗大哥也跑紐半馬。(嵐山跑團提供)
苗大哥也跑紐半馬。(嵐山跑團提供)
跑完半馬，馬上披上組委會提供的禦寒披風。(嵐山跑團提供)
跑完半馬，馬上披上組委會提供的禦寒披風。(嵐山跑團提供)

華人 紐約市 手術

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