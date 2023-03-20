高手雲集 江門青年杯桌球邀請賽 冠軍出爐

紐約華體會會長趙立衍在開球儀式致詞。(比賽主辦方提供)

由美東江門五邑青年聯合會、美國酒店地產總商會、紐約華體會聯合舉辦的2023首屆美東江門青年杯桌球邀請賽，19日在布碌崙 (布魯克林)羅斯福高中(FDR High School)體育館登場，經過一天激戰，黃金假期隊和中山醫科大學美東校友會隊分別奪得公開組和元老組隊冠軍。

市長亞當斯 顧問兼亞裔 事務總監鄭祺蓉、州參議員曲怡文參加開球儀式。美東江門五邑青年聯合會會長蔡裕明表示，桌球是中國的國球，也是海外華人華僑最喜歡的運動項目之一，祝願賽出風格、賽出水平、賽出友誼。紐約華體會會長趙立衍表示，比賽是以球會友，增進友誼，祝願球員們打得精彩。

開球儀式安排曾效力美國國家隊的華裔選手劉娟與主辦方代表，及與另一位前美國國家隊男選手馮一君的表演賽，贏得現場熱烈掌聲。

這次比賽高手雲集，有些曾是中國省隊運動員，還有一些華二代、華三代雖然年紀小，但自幼接受訓練，身手不凡。參賽的外族裔選手也實力雄厚，包括瑞士、加拿大和法國前國家隊的隊員。來自非洲加納的選手Allan Anzagira在非洲打過球，到美國後，更是愛上桌球，參加各種俱樂部賽，現在積分已達2100分，逼近美國州隊選手的水平。

經過一天的鏖戰，最後在公開組中，黃金假期、紐約氣派/NYTTF隊、中山醫科大學美東校友會、NYISC俱樂部分獲前四名；元老祖的前四名分別由中山醫科大學美東校友會、唐人街Pitt街聯隊、波士頓友聯隊和任遠中學美東校友會隊奪得。晚間，主辦方於翠園酒家舉行頒獎典禮。