首屆美國時代華人風雲人物評選

美國時代華人傑出風雲人物評獎委員將舉辦頒獎典禮，表彰各界華人。(記者鄭怡嫣／攝影)

為鼓勵更多華人 參政議政並熱心公益，美國時代華人傑出風雲人物評獎委員會19日在法拉盛 宣布將在4月15日舉辦頒獎典禮，設立20多個獎項，表彰各行各業有傑出貢獻的華人，呼籲民眾在本月26日前，提名 各界華人菁英或自薦。

評獎委員會主席賈東昇介紹，評委會由30多人組成，曾任六任美國總統亞太顧問的王碚及PW國際貿易集團總裁潘為湘，則分別擔任評委會總顧問及主席。他們將不分黨派，對有挑戰精神的華人參選人、為爭取和維護華人權益的敢於發聲者、支持華裔參選人出錢出力的義工志願者等作出表彰，將為在文化藝術、教育培訓、科學技術、工商業界、新聞媒體等各領域以及在維護社區安全具有奉獻精神的傑出人物頒獎，提高華裔菁英在各領域的能見度，並壯大華人政治力量。

評委會顧問尹導以及馬宏寶表示，之後將參選皇后區的州議員席位，也鼓勵更多華人參政議政，提高華人政治地位並爭取權益。

頒獎典禮將在4月15日(周六)晚在法拉盛君豪大酒樓舉辦，電話(718)210-6665。評委會的組委會執行主席、秘書長及頒獎總導演分別為范樹國、董濤、李濤。民眾在可26日前，提名身邊優秀的華人或自薦入選，連絡電話：(718)210-6665。