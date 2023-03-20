正義警報聯盟 社區安全講座

孫瀾濤律師講解迷你電擊槍。(記者劉梓祁／攝影)

為應對華人 社區治安現況，幫助居民提高自我保護意識，美國正義警報聯盟18日在皇后區法拉盛 舉辦社區安全防範講座，社區人士和巡邏組織講授安全知識。

正義警報聯盟主席孫連生表示，自從疫情爆發以來，華人社區遭遇許多問題，其中惡性事件讓人感到惋惜，華人及亞裔現在的處境危險；曾有數據，在2022年的1月到9月間，每天因槍擊而死有接近121人，華社也有珠寶店遭搶、暴力劫車等案件，更應用科技簡化求救過程。

聯盟早前推出安全手機軟體「正義警報」，孫連生稱其中的直播和警報功能非常適合華人使用；不要認為危險離自己很遠，此軟件不僅能在關鍵時刻幫助自己，也能救助他人，華人應團結。

紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)李啟基表示，治安是法拉盛面臨的頭等問題，隊伍正增加巡邏密度，但很多成員在日間有個人事務，只能在夜間巡街，希望人手增加後能有全天候隊伍；巡邏隊正組建一個更強大的車隊，也將很快聯合猶太社區巡邏隊等在法拉盛開設支部，希望居民商家捐款支持。

亞美凝聚聯盟(AAC)社區巡邏隊吳一平稱，巡邏隊恰好能填補白天的空缺，並全年工作，但希望各巡邏隊不僅只守護法拉盛街頭，還要通過和社區機構的交流合作走向主流；呼籲華人多參加轄區分局警民會，了解治安，還能提問。

正義警報聯盟贈送到場人士迷你電擊槍，並由法律顧問孫瀾濤律師講解用法。出席的還有繁榮社區基金會社安隊羅隊長、河南 同鄉會會長王繼成、紐約中國和平統一促進會會長焦聖安和紐約山東同鄉會會長曹學良等。