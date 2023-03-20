我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠後遺症不理賠 400萬患者扛巨債「沒力氣和保險公司爭」

TikTok備戰聽證 組「親拜登」遊說團 還找數十位網紅助陣

亞裔投票率低 皇后區民主黨青年促參政

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區亞裔核心小組在各社區舉辦選民教育活動。(取自推特)
皇后區亞裔核心小組在各社區舉辦選民教育活動。(取自推特)

皇后郡青年民主黨亞太裔核心小組，近日在亞裔集中的多個皇后區社區，開展選民登記及教育活動，爭取更多的亞裔新選民，改善亞裔投票率及參政意識仍低的現象。

小組組長李祈福表示，如果社區裡無登記選民，投票站的翻譯服務也無意義，需在社區中，以選民能接受的文化以及語言，先做好選民教育的工作。這也是亞太裔核心小組在各社區開展活動的初衷，小組成員皆為華裔或亞裔二代及三代，在社區活躍並有參政經驗，將在亞裔社區普及選民權益，增進選民教育。

共同創會成員陳熠介紹，近年以來，儘管亞裔在全市的投票率增速為所有族裔最高，然而登記選民、整體投票率及參政議政意識仍較薄弱，數據顯示，相較各區亞裔數字，皇后區符合投票年齡的亞裔選民最多，然而在2021年初選，該區的亞裔投票率為25.5%，低於布碌崙(布魯克林)及曼哈頓，也低於白人的投票率。只有亞裔選民的登記人數整體上升，才能助維權發聲、得到更多的資源。

亞太裔核心小組已舉辦兩場選民教育及登記活動，幫助登記420多名新選民，並將每兩周前往不同亞裔及華裔聚居地區，在年底實現5000個新選民登記的目標。

亞裔 投票 教育

上一則

金鷹成人日間護理中心 熱忱服務每位年長者

下一則

首屆美國時代華人風雲人物評選

延伸閱讀

州參議院預算 聚焦教育及安全

州參議院預算 聚焦教育及安全
台英國會小組主席訪台 談雙邊關係、區域情勢

台英國會小組主席訪台 談雙邊關係、區域情勢
福建同鄉會慶81周年 將持續服務社區

福建同鄉會慶81周年 將持續服務社區
德州人語／民主黨逼死全球最大零售商？

德州人語／民主黨逼死全球最大零售商？
皇后區連搶銀行 警發嫌犯面部照

皇后區連搶銀行 警發嫌犯面部照

熱門新聞

（取自推特）

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

2023-03-15 15:54
中國宣布恢復十年多次入境簽證，海外華人喜出望外。(國航臉書)

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

2023-03-15 07:51
圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

2023-03-17 07:01
曼哈頓熱門韓餐廳外賣現「整隻死老鼠」亞女食客提告，餐廳拒認。(取自李尤妮斯IG)

曼哈頓外賣現「整隻死老鼠」食客提告 餐廳：碰瓷熟客

2023-03-16 14:02
皇后區三家銀行一日內發生連環搶劫案。(警方提供)

紐約皇后區花旗、龐塞、皇佳商業3銀行 同一天連環被搶劫

2023-03-14 06:50
32. 圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

郭文貴「財富密碼」：扛反共大旗 斂財逾10億

2023-03-15 22:26

超人氣

更多 >
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面
華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅

華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅