亞裔投票率低 皇后區民主黨青年促參政

皇后區亞裔核心小組在各社區舉辦選民教育活動。(取自推特)

皇后郡青年民主黨亞太裔核心小組，近日在亞裔 集中的多個皇后區社區，開展選民登記及教育 活動，爭取更多的亞裔新選民，改善亞裔投票 率及參政意識仍低的現象。

小組組長李祈福表示，如果社區裡無登記選民，投票站的翻譯服務也無意義，需在社區中，以選民能接受的文化以及語言，先做好選民教育的工作。這也是亞太裔核心小組在各社區開展活動的初衷，小組成員皆為華裔或亞裔二代及三代，在社區活躍並有參政經驗，將在亞裔社區普及選民權益，增進選民教育。

共同創會成員陳熠介紹，近年以來，儘管亞裔在全市的投票率增速為所有族裔最高，然而登記選民、整體投票率及參政議政意識仍較薄弱，數據顯示，相較各區亞裔數字，皇后區符合投票年齡的亞裔選民最多，然而在2021年初選，該區的亞裔投票率為25.5%，低於布碌崙(布魯克林)及曼哈頓，也低於白人的投票率。只有亞裔選民的登記人數整體上升，才能助維權發聲、得到更多的資源。

亞太裔核心小組已舉辦兩場選民教育及登記活動，幫助登記420多名新選民，並將每兩周前往不同亞裔及華裔聚居地區，在年底實現5000個新選民登記的目標。