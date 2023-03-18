我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

華康會白卡講座 律師建議規範申請

記者胡聲橋／紐約報導
楊佩玲律師(左一)在華康會辦白卡申請講座。(記者胡聲橋／攝影)
楊佩玲律師(左一)在華康會辦白卡申請講座。(記者胡聲橋／攝影)

華人健康協會攜手州眾議員寇頓(William Colton)和市議員李凱健(Ari Kagan)，日前在位於布碌崙(布魯克林)班森賀的會所，舉辦申請白卡專題講座，邀請律師楊佩玲主講，並介紹申請醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)新規，她建議民眾應規範申請。

當天共有近百名長者參加此次講座，擁有20多年從業經驗的楊佩玲，在會上介紹申請白卡的基本條件、步驟和方法，以及一些必要的注意事項。

針對2023年紐約州申請白卡要求的最新變化，楊佩玲表示，隨著聯邦貧困線的調整，單人家庭申請白卡的月收入門檻，從去年的900多元提高到1677元；雙人家庭的申請門檻從去年的1200多元提高到2268元。

與此同時，單人家庭申請白卡的資產門檻，從去年的1萬6000多元，提高到3萬180元；雙人家庭的資產門檻從去年的2萬3000元提高到4萬821元。楊佩玲表示，從收入和資產的門檻而言，白卡應該比以前好申請了。

不過，楊佩玲也提到了另一個問題，三年疫情期間，政府放寬了白卡申請的範圍，也沒有對白卡資格進行審查。紐約州目前有近800萬人使用白卡。從今年開始，紐約州將加強白卡資格審查。為此，楊佩玲提醒大家，申請白卡時應該注意規範申請，以免留下後患。

紐約開平同鄉會主席鄧學源也參加了這次講座，他表示自己從講座中獲益良多，開平同鄉會進入退休年齡的年長者很多，低收入者也不少，他們都希望晚年能得到更好照顧。他會將講座的內容介紹給會裡的長者。

州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長莊文怡和市議員李凱健華裔助理馮麗華也出席了這次講座。

白卡 紐約州 眾議員

上一則

路邊車突開門 布碌崙華女騎士遭撞倒送醫

下一則

曲怡文慶女性歷史月 表揚2傑出華裔

延伸閱讀

49周網課只學到19周知識…紐約4年級生成績大退步 亞裔最嚴重

49周網課只學到19周知識…紐約4年級生成績大退步 亞裔最嚴重
紐約州家園與社區復興計畫　長島納蘇郡戛維斯角廉租屋公寓

紐約州家園與社區復興計畫　長島納蘇郡戛維斯角廉租屋公寓
增加特許學校 紐約州參眾議會都不挺預算案 霍楚將進行談判

增加特許學校 紐約州參眾議會都不挺預算案 霍楚將進行談判
紐約州參議會拒絕州長擴大特許學校計畫 眾議會也將拒絕

紐約州參議會拒絕州長擴大特許學校計畫 眾議會也將拒絕
美國南平同鄉會理事會換屆 擴大為鄉親服務

美國南平同鄉會理事會換屆 擴大為鄉親服務

熱門新聞

（取自推特）

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

2023-03-15 15:54
中國宣布恢復十年多次入境簽證，海外華人喜出望外。(國航臉書)

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

2023-03-15 07:51
圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

2023-03-17 07:01
紐約州參議員薩拉查近日提案，要求全州房東不可拒絕包括殺人犯在內的有犯罪紀錄的入住請求。(取自薩拉查推特)

「房東不得拒絕有前科租客」 紐約州參議員提案惹眾怒

2023-03-12 07:58
曼哈頓熱門韓餐廳外賣現「整隻死老鼠」亞女食客提告，餐廳拒認。(取自李尤妮斯IG)

曼哈頓外賣現「整隻死老鼠」食客提告 餐廳：碰瓷熟客

2023-03-16 14:02
皇后區三家銀行一日內發生連環搶劫案。(警方提供)

紐約皇后區花旗、龐塞、皇佳商業3銀行 同一天連環被搶劫

2023-03-14 06:50

超人氣

更多 >
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬
好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發
年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組

年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組
楊紫瓊封后被稱華人之光 黃秋生喊「很怪異」萬人狂讚

楊紫瓊封后被稱華人之光 黃秋生喊「很怪異」萬人狂讚