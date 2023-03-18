華康會白卡講座 律師建議規範申請

楊佩玲律師(左一)在華康會辦白卡申請講座。(記者胡聲橋／攝影)

華人健康協會攜手州眾議員 寇頓(William Colton)和市議員李凱健(Ari Kagan)，日前在位於布碌崙(布魯克林)班森賀的會所，舉辦申請白卡 專題講座，邀請律師楊佩玲主講，並介紹申請醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)新規，她建議民眾應規範申請。

當天共有近百名長者參加此次講座，擁有20多年從業經驗的楊佩玲，在會上介紹申請白卡的基本條件、步驟和方法，以及一些必要的注意事項。

針對2023年紐約州 申請白卡要求的最新變化，楊佩玲表示，隨著聯邦貧困線的調整，單人家庭申請白卡的月收入門檻，從去年的900多元提高到1677元；雙人家庭的申請門檻從去年的1200多元提高到2268元。

與此同時，單人家庭申請白卡的資產門檻，從去年的1萬6000多元，提高到3萬180元；雙人家庭的資產門檻從去年的2萬3000元提高到4萬821元。楊佩玲表示，從收入和資產的門檻而言，白卡應該比以前好申請了。

不過，楊佩玲也提到了另一個問題，三年疫情期間，政府放寬了白卡申請的範圍，也沒有對白卡資格進行審查。紐約州目前有近800萬人使用白卡。從今年開始，紐約州將加強白卡資格審查。為此，楊佩玲提醒大家，申請白卡時應該注意規範申請，以免留下後患。

紐約開平同鄉會主席鄧學源也參加了這次講座，他表示自己從講座中獲益良多，開平同鄉會進入退休年齡的年長者很多，低收入者也不少，他們都希望晚年能得到更好照顧。他會將講座的內容介紹給會裡的長者。

州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長莊文怡和市議員李凱健華裔助理馮麗華也出席了這次講座。