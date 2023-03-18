曲怡文慶女性歷史月 表揚2傑出華裔

曲怡文17日頒發表彰給傑出女性。左二為陳穎琳。(記者顏潔恩╱攝影)

為慶祝女性歷史月，布碌崙 (布魯克林)州參議員 曲怡文17日在戴克高地舉辦活動，表彰六名在各自領域發光發熱的布碌崙南區傑出女性，其中有兩名華裔女性，包括翠園酒樓負責人古平，和活躍於社區的中木高中(Midwood High School)學生陳穎琳(Yinglin Chen)。

曲怡文表示，作為紐約州首個女性亞裔 參議員，她深知代表性(representation)在社會中具有重要意義，是能鼓勵年輕女性追隨的榜樣；很多獲獎者平日裡兼顧事業和家庭，雖像她一樣掙扎著尋求兩者平衡，但也該獲得大眾的認可和鼓勵，「畢竟這不是一件簡單的事」。

其他獲表彰者還有72分局局長蘇亞雷斯(Krystin Suarez)、穆斯林非營利組織WEC負責人Sonia El-Rowmeim、187初中校長Mina Sadiki、新越卓圖書館管理員Tambe-Tasha John。

蘇亞雷斯表示，在她父親的那個年代裡，女性擔任分局局長根本不可能發生，如今自己能夠成女性局長，感到無比榮耀；也看到多年來女性為了證明自己付諸多少努力，相當不容易，希望這個精神可以永續發展。

當在介紹最年幼獲獎者、17歲的陳穎琳時，曲怡文表示，最初與她接觸，陳穎琳在松柏之家社區中心的一場活動中擔任主持人，年紀輕但台風穩健，透著領袖風範，相信未來將有無限的潛能。

陳穎琳表示，她在夏季時擔任社區中心的實習生，因為能力受到肯定，後來成為該社區中心暑期青年項目(Summer Youth Program)協調員；她表示，許多傑出女性在各個領域中展現自身的才能和領導能力，成為所有人的榜樣，也讓她知道，身為女性在這個世上，仍有無限的可能與機會。