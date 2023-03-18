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紐約中華公所常務議員改選 全數連任

記者劉梓祁╱紐約報導
紐約中華公所16日在曼哈頓華埠改選年度常務議員。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約中華公所16日在曼哈頓華埠改選年度常務議員。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約中華公所日前在曼哈頓華埠舉行全體議員大會，並改選年度常務議員，上屆常務議員今年全數再次當選；而候補常務議員則由紐約南海順德同鄉會、華僑婦女會及紐約開平同鄉會取得。

中華公所年度常務議員每年選舉一次，16日的選舉為疫情後首次，除了中華公所屬下的紐約台山寧陽會館、美東聯成公所、紐約安良工商總會、紐約協勝公會、紐約中華總商會、紐約洪門致公堂和國民黨美東支部七大僑團為當然議員外，其餘的12席常務議員和三席候補議員都在當日經選舉產生。

投票現場有64位議員出席，超過法定最低人數，由中華公所主席曾偉康發票；每位議員可投最多12票，若超過12票則按廢票論。

開票過程由司徒長群唱票，張鈞、吳仰強記票；最終常務議員名單包括紐約昭倫公所(57票)、紐約華裔美國退伍軍人會(57票)、紐約伍胥山公所(54票)、紐約龍崗親義公所(51票)、紐約鶴山公所(51票)、紐約至德三德公所(48票)、紐約海晏同鄉會(48票)、紐約中山同鄉會(47票)、紐約黃氏宗親會(46票)、紐約恩平同鄉會(45票)、紐約李氏總分所(41票)、紐約梅氏公所(39票)。

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