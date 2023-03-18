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聖派翠克節大遊行 數十萬人歡呼

記者張晨╱紐約報導
各執法機構的遊行隊伍浩蕩。(記者張晨╱攝影)
各執法機構的遊行隊伍浩蕩。(記者張晨╱攝影)

紐約市聖派翠克節(St. Patrick's Day)大遊行17日舉辦，當天天氣回暖、觀光客逐漸回歸，數十萬人身穿綠色或三葉草元素沿街振臂歡呼；州長霍楚(Kathy Hochul)、市長亞當斯(Eric Adams)、市消防局、市警總局等諸多州市執法機構均到場慶祝盛況。

影音來源：記者張晨

在遊行開始前，紅衣主教多蘭(Timothy M. Dolan)在聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)主持了一場彌撒；組織者說，今年的遊行為天主教慈善機構、城市收穫(City Harvest)和紐約市流動送餐車(City Meals on Wheels)籌集了資金，這些組織致力於幫助人們更好地獲取食物。

霍楚與民眾揮手。(記者張晨╱攝影)
霍楚與民眾揮手。(記者張晨╱攝影)
聖派翠克大教堂在遊行前舉行彌撒，為非盈利組織籌集資金。(記者張晨╱攝影)
聖派翠克大教堂在遊行前舉行彌撒，為非盈利組織籌集資金。(記者張晨╱攝影)

觀眾穿著綠色或三葉草服飾，欣賞聖派翠節大遊行。(記者張晨╱攝影)
觀眾穿著綠色或三葉草服飾，欣賞聖派翠節大遊行。(記者張晨╱攝影)

該遊行在去年為疫後首次回歸，但碰上大雨人氣不佳，今年天空晴朗、溫度適宜，吸引數十萬民眾到場參與，遊行從上午11時開始，隊伍從44街出發，穿過35個街區，沿著第五大道一直走到東79街，經過聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)和中央公園。

愛爾蘭移民家庭扶老攜幼觀禮。(記者張晨╱攝影)
愛爾蘭移民家庭扶老攜幼觀禮。(記者張晨╱攝影)

由遊行領隊康威(Kevin Conway)開路，隊伍多達100個行進樂隊，其中包括許多來自中西部的高中生表演團隊，各執法機構均排除傳統愛爾蘭風笛樂隊，身著傳統服飾，悠揚嘹亮的笛聲震天，並引來陣陣掌聲。

康威表示，遊行為了慶祝愛爾蘭的一切，愛爾蘭文化，愛爾蘭人民；更為了紀念「耶穌受難日和平協議」簽署25周年，該協議幫助結束了愛爾蘭和北愛爾蘭統一時的宗派暴力。

亞當斯與市消防局官員一道走在遊行隊伍中。(記者張晨╱攝影)
亞當斯與市消防局官員一道走在遊行隊伍中。(記者張晨╱攝影)

亞當斯當天與市消防局局長卡瓦那(Laura Kavanagh)，一起走在遊行隊伍中，他表示，在幫助紐約的百年發展洪流中，愛爾蘭移民有著悠久的歷史；他們是「組成紐約並使我們變得無與倫比」的眾多群體之一。

祖父母為愛爾蘭移民的霍楚表示，對於愛爾蘭裔紐約人對州和國家做出的貢獻感到相當驕傲自豪；當天為慶祝聖派翠克節，紐約州的地標建築也點亮綠色的燈。

遊行 亞當斯 紐約市

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