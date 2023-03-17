我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20日訪俄 「習普會」料將登場

「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

「牛肉湯有整隻老鼠」提告 餐廳：碰瓷熟客

記者張晨／紐約報導
曼哈頓熱門韓餐廳外賣被指有死老鼠，亞裔女食客提告，餐廳否認。(取自李尤妮斯IG)
曼哈頓熱門韓餐廳外賣被指有死老鼠，亞裔女食客提告，餐廳否認。(取自李尤妮斯IG)

一對亞裔夫妻近日在曼哈頓韓國城餐廳甘味屋(Gammeeok)點單外賣時，在送來的辣牛肉湯中發現「一整隻死黑鼠」，事發後食客將視頻上傳至社交媒體引起軒然大波，並向該餐廳的曼哈頓和新澤西州李堡(Fort Lee)分店提出訴訟；餐廳回應稱「無稽之談」，這對夫妻六年前就曾來「碰過瓷」。衛生局表示，該事件目前仍在調查中。

食客李尤妮斯(Eunice Lucero-Lee)11日在Instagram發布了關於此事件的照片和視頻，在米飯和辣牛肉湯的紅油中，躺著一隻形似老鼠的屍體。

李表示，她和丈夫是該餐廳的常客，所點的湯是該店招牌菜；「我們光顧這家餐廳已十年，是亞洲美食和文化的驕傲支持者。這一事件絕不會助長族裔仇恨或偏見，我抵制任何利用這些帖子迎合此種說法的人。」

她說聯繫了紐約市衛生局，根據衛生局，該機構對甘味屋曼哈頓分店的評級為「C」；在今年1月18日的檢查中，發現餐廳幾起涉嫌違反衛生規定現象，包括與食物接觸的廚房表面沒有正確清洗消毒，食材及廚房設施沒有遠離潛在汙染源。

甘味屋回應稱這對夫婦的說法「毫無根據」；「24小時營業，廚房裡至少有三、四人。老鼠不可能避開人，跳入熱火上鍋中。」

甘味屋指，每次將熱湯端上桌時，都用勺子翻動幾次，工作人員都看著。「如果有這麼大的老鼠，不可能沒發現。還有一段監控錄像記錄全過程。我們檢查製作湯的過程，未發現任何問題。」

餐廳稱，這對夫婦六年前在Yelp上寫過一篇評論，說在外賣湯中發現「一個大蟲子」；甘味屋說，現在卻不知何故刪除了這條評論。

李尤妮斯表示，網上分享是「希望確保正確的人被追究責任」；她目前已對甘味屋曼哈頓店和新澤西州李堡店提出訴訟。

曼哈頓 新澤西州 亞裔

上一則

九旬老婦困家中突發心力衰竭 華人家訪醫生及時發現挽回生命

下一則

皇后區連搶銀行 警發嫌犯面部照

延伸閱讀

曼哈頓外賣現「整隻死老鼠」食客提告 餐廳：碰瓷熟客

曼哈頓外賣現「整隻死老鼠」食客提告 餐廳：碰瓷熟客
反堵車費計畫 國會跨黨小組成立

反堵車費計畫 國會跨黨小組成立
亞洲藝術周登場 中國藏品豐富

亞洲藝術周登場 中國藏品豐富
華郵：曼哈頓檢察官要以封口費案起訴川普 將面臨困難

華郵：曼哈頓檢察官要以封口費案起訴川普 將面臨困難
外包維護電梯頻故障 多在曼哈頓地鐵

外包維護電梯頻故障 多在曼哈頓地鐵

熱門新聞

（取自推特）

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

2023-03-15 15:54
中國宣布恢復十年多次入境簽證，海外華人喜出望外。(國航臉書)

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

2023-03-15 07:51
紐約州參議員薩拉查近日提案，要求全州房東不可拒絕包括殺人犯在內的有犯罪紀錄的入住請求。(取自薩拉查推特)

「房東不得拒絕有前科租客」 紐約州參議員提案惹眾怒

2023-03-12 07:58
8大道華人業主非法出租新建樓房並提供虛假陳述，被罰42萬元。(谷歌街景圖)

申報賣樓 違法現金短租 紐約布碌崙華人房東挨罰42萬元

2023-03-09 12:22
被捕嫌犯之一桑德斯。(市警提供)

槍殺焚屍黃妮可 兇嫌輕佻擠眼…黃母：他是餐廳常客

2023-03-09 14:38
皇后區三家銀行一日內發生連環搶劫案。(警方提供)

紐約皇后區花旗、龐塞、皇佳商業3銀行 同一天連環被搶劫

2023-03-14 06:50

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒