「牛肉湯有整隻老鼠」提告 餐廳：碰瓷熟客

曼哈頓熱門韓餐廳外賣被指有死老鼠，亞裔女食客提告，餐廳否認。(取自李尤妮斯IG)

一對亞裔 夫妻近日在曼哈頓 韓國城餐廳甘味屋(Gammeeok)點單外賣時，在送來的辣牛肉湯中發現「一整隻死黑鼠」，事發後食客將視頻上傳至社交媒體引起軒然大波，並向該餐廳的曼哈頓和新澤西州 李堡(Fort Lee)分店提出訴訟；餐廳回應稱「無稽之談」，這對夫妻六年前就曾來「碰過瓷」。衛生局表示，該事件目前仍在調查中。

食客李尤妮斯(Eunice Lucero-Lee)11日在Instagram發布了關於此事件的照片和視頻，在米飯和辣牛肉湯的紅油中，躺著一隻形似老鼠的屍體。

李表示，她和丈夫是該餐廳的常客，所點的湯是該店招牌菜；「我們光顧這家餐廳已十年，是亞洲美食和文化的驕傲支持者。這一事件絕不會助長族裔仇恨或偏見，我抵制任何利用這些帖子迎合此種說法的人。」

她說聯繫了紐約市衛生局，根據衛生局，該機構對甘味屋曼哈頓分店的評級為「C」；在今年1月18日的檢查中，發現餐廳幾起涉嫌違反衛生規定現象，包括與食物接觸的廚房表面沒有正確清洗消毒，食材及廚房設施沒有遠離潛在汙染源。

甘味屋回應稱這對夫婦的說法「毫無根據」；「24小時營業，廚房裡至少有三、四人。老鼠不可能避開人，跳入熱火上鍋中。」

甘味屋指，每次將熱湯端上桌時，都用勺子翻動幾次，工作人員都看著。「如果有這麼大的老鼠，不可能沒發現。還有一段監控錄像記錄全過程。我們檢查製作湯的過程，未發現任何問題。」

餐廳稱，這對夫婦六年前在Yelp上寫過一篇評論，說在外賣湯中發現「一個大蟲子」；甘味屋說，現在卻不知何故刪除了這條評論。

李尤妮斯表示，網上分享是「希望確保正確的人被追究責任」；她目前已對甘味屋曼哈頓店和新澤西州李堡店提出訴訟。