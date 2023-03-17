羊頭灣華人守望聯盟出動 韋娜芙陪同

韋娜芙和隊員們外出巡邏。(ACW提供)

由布碌崙(布魯克林)羊頭灣市議員韋娜芙(Inna Vernikov)撥款、當地華人 成立的「社區守望聯盟」(Asian Community Watch，簡稱ACW)，目前已在社區開始巡邏工作；韋娜芙和隊員們外出巡邏，問候周邊商家，針對社區安全徵詢建議。

疫情衝擊，反亞裔 情緒高漲，在社區爭取下，市議會撥款成立「社區守望聯盟」，經過大半年的籌備，近期開始工作，已招募十多名來自各行各業的義工加入，主要為華裔。

該聯盟負責人之一、退休 華警方子源從警23年，曾是市警總局副警務總監，雖並不住在羊頭灣，但因關心當地華人安全，挺身協助成立該組織；他退休後曾到聯邦國土安全局、國務院服務，目前仍在州警部門效力，希望通過自身經驗組織亞裔巡邏隊，為保護社區貢獻力量，也呼籲更多人加入。

羊頭灣61分局局長福特(Derby Fort)、韋娜芙和隊員們一起巡視華人聚居的U大道，韋娜芙也與當地多名華人商家會晤，聽取對社區安全的意見，很多人反映巡邏隊的成立讓他們感到放心。

由於計畫還處在試行階段，暫訂每周巡邏兩天，包括U大道、周邊地鐵站，時間是下午5時至晚間，相信下班高峰時段人多、街道繁忙，需求最高。為隊員的安全，所有人工作時將穿藍色反光外套、並戴帽子，也有助民眾辨認；他們的主要職責是當市警的耳目，碰到突發事件時相助，第一時間通知警方，並作為受害者和執法人員的溝通橋梁，協助翻譯等。

有意加入者可電(347) 508-2871、電郵：[email protected]或上網acwbrooklyn.org查詢詳情。