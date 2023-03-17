前市主計長醜聞 亞裔女再控性騷

金珍(中)提告斯靜格。(美聯社)

前任市主計長斯靜格(Scott Stringer)近日遭一亞裔 女子提控，指他在違背女方意願的情況下，不適當地觸摸她，還用低俗語言挑逗她。斯靜格此前曾控告金珍汙衊其名譽。

原告金珍(Jean Kim，音譯)稱，2001年於斯靜格的競選團隊實習時，他曾三次在乘坐出租車 時向她示好，其中一次親吻她、將手伸進她的褲子，還有兩次將手放在她的大腿上。最後一次合乘出租車時，斯靜格直接問「為什麼不和我做愛」。

金珍在訴訟中表示，以上所有觸摸都是在非自願的情況下發生。她從未對斯靜格有任何浪漫的感覺，也從未與他約會或發生任何工作以外的關係。斯靜格的性騷擾 行為對她尚造成嚴重的壓力、精神痛苦和名譽損害。

斯靜格還被控在強行性騷擾時濫用權力關係並以權謀私。法庭文件顯示，斯靜格告訴金珍，如果她能證明自己對她有意思，便可以讓她成為上西區的第一位亞裔領導人。後來，斯靜格又質問她為何不把2001年為自己工作的經歷寫進簡歷，他說「妳第一次參加競選活動的經歷，就像你的第一個男朋友，永遠不會忘記。」