議員阿迪拉被控性侵 民代要求徹查

阿迪拉。(取自紐約州眾議會官網)

皇后區州眾議員 阿迪拉(Juan Ardila)，日前被兩名女性指控在2015年同一晚性侵 她們。他近日發表聲明，否認指控，為曾經的行為道歉。但選區相近的市議員霍頓(Robert Holden)等民選官員要求檢警徹查，呼籲辭職。

阿迪拉現為第37選區州眾議員，選區包括華人眾多的長島市、陽邊(Sunnyside)、麥斯佩斯(Maspeth)以及瑞吉屋(Ridgewood)。當時，他剛從紐約復敦大學(Fordham University)畢業，在2015年10月的校園派對，兩名受害人指，他先是性騷擾 其中一名女性，隨後將另一女拖進廁所性侵。

受害人說，當時她喝醉了，阿迪拉和她坐得很近，然後「動手動腳」，將她拖進廁所，受害人的朋友眼見她不省人事，阻止了阿迪拉。另一受害人表示，阿迪拉把她拉進廁所，開始吻自己，她推開後發現他已露出下體自慰，她衝出廁所告訴朋友們，阿迪拉則離開派對。

受害者表示，選擇現在公布是因為上周發現一條阿迪拉的訊息。是他在2015年派對結束同晚所發，「你好嗎？那個晚上很美好。找個時間見面好嗎？」當她搜尋阿迪拉時，發現他成為自己選區的議員，「非常震驚和憤怒」。2018年1月，阿迪拉通過Instagram向第一位受害人致歉，第二名受害者據信從未收到致歉信息。

阿迪拉近日發表聲明，為自己的行為道歉、反思，希望能證明大學畢業後已變得成熟，從此吸取教訓。此前，阿迪拉曾因在2009年及2010年，使用N開頭字眼，發表涉嫌性別歧視及反猶言論，當時他也曾致歉表示，高中時期常與朋友們在社媒有冒犯言論，現在理解多麼地錯誤和傷人。