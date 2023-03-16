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預告嚴打攤販奏效街頭淨空 行人多喊讚

記者高雲兒／紐約報導
15日上午，法拉盛火車站前無人出攤。(記者高雲兒／攝影)
15日上午，法拉盛火車站前無人出攤。(記者高雲兒／攝影)

因預告執法，法拉盛市區15日罕見無人擺攤，可短短幾小時後，還是有零散業者出攤，也有人發現並無掃蕩行動，後悔沒擺攤。法拉盛商業改進區(BID)表示執法是正確的道路。

平日的法拉盛長島鐵路火車站陸橋下。(本報檔案照)
平日的法拉盛長島鐵路火車站陸橋下。(本報檔案照)

市議員黃敏儀近日呼籲整治緬街的無證擺攤現象，上周末分局輔警也至街頭提醒將於15日開始嚴打。當日上午，緬街、羅斯福大道等以往擺攤的熱門地點，罕見地無人擺攤，路過的居民李光表示街道寬敞了許多，「還是整治一下比較好，不過可能不久就出來了」。在法拉盛工作的外族裔Tyler同樣贊成此舉，「這裡是公共空間，平時太擁擠」。

15日下午，緬街有小販出攤，該攤位老闆表示上午剛去抗議，希望有執照並繳稅。(記者...
15日下午，緬街有小販出攤，該攤位老闆表示上午剛去抗議，希望有執照並繳稅。(記者高雲兒／攝影)

長江超市經理表示此舉正確，無證商販不交稅、不交租早該整改，「一早上有20多個客人說這樣好多了」。在緬街旺季購物中心內有鋪位的林老闆表示，平常擺在購物中心對面的攤販都不見了，感覺十分不錯。且因聽說嚴打，也收斂了擺在店門口的攤位，「以前是兩張桌子，現在是一張桌子」。

在圖書館門前擺水果攤的西語小販。(記者高雲兒／攝影)
在圖書館門前擺水果攤的西語小販。(記者高雲兒／攝影)

但沒到中午，緬街陸續有講西語的小販開始擺攤，被告知此區域禁止擺攤，小販一臉迷茫，詢問該去哪裡。剛結束抗議的小販經過此地，得知執法人員並未出現，有人後悔沒出攤，「都說嚴打了，今天沒人出攤」。也有上午結束抗議的小販，下午到緬街接著擺攤，「給我們發個證，讓我們交稅，也可以給我們畫區域擺攤」。

在友聯街擺餐車的攤主表示兩年前被告知不能停在39大道上。(記者高雲兒／攝影)
在友聯街擺餐車的攤主表示兩年前被告知不能停在39大道上。(記者高雲兒／攝影)

緬街旺季購物中心對面無人出攤，中心內的商舖老闆感到高興。(記者高雲兒／攝影)
緬街旺季購物中心對面無人出攤，中心內的商舖老闆感到高興。(記者高雲兒／攝影)

在39大道和緬街路口出攤的吳龍舟表示，去年9月拿到等了七、八年的攤販執照，但因身體不適之前一直沒擺攤。他本想擺在緬街，因聽說整治，所以選39大道拐角處，「這樣會不會好一點？我有證件的」。得知該區域有證也無法擺攤，他表示不知道該規定。

該攤主吳龍舟表示自己有執照，卻不知道不能在此處擺攤。(記者高雲兒／攝影)
該攤主吳龍舟表示自己有執照，卻不知道不能在此處擺攤。(記者高雲兒／攝影)

因嚴打令，商舖老闆少擺了一個店前的攤位桌。(記者高雲兒／攝影)
因嚴打令，商舖老闆少擺了一個店前的攤位桌。(記者高雲兒／攝影)

羅斯福大道也有小販等到下午開始擺攤，不過數量很少。在友聯街開餐車的Hamid表示前兩年在39大道時常有警察來驅趕，所以移至此處。商改區執行主任余鈿崧表示，當日少出攤情況體現執法有效，「這說明在正確的道路上」。他指餐車比較容易管理的原因是「人家有執照不敢亂來，沒執照的就亂來」。

法拉盛 警察 商改區

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