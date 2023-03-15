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懷特再爆仇亞視頻 官民憂心籲下架

記者鄭怡嫣╱紐約報導
懷特因仇恨言論，在紐約的演出被取消。(取自售票網站)
懷特因仇恨言論，在紐約的演出被取消。(取自售票網站)

前少年殺人犯及幫派成員、刑事司法改革倡導者及自媒體人懷特(Charleston White)，近來爆出的「華人孩子該被殺，作為鱷魚餌，商店都該被搶劫，女人都該被強暴」的仇恨言論持續發酵，受到包括皇后區長等在內多位民代譴責，網友發起連署簽名，呼籲各大社交媒體全面下架他的視頻。

懷特的視頻包含逾一分鐘的仇華言論，華裔說唱歌手China Mac及州參議員劉醇逸12日譴責，皇后區長理查茲(Donovan Richards)、國會議員孟昭文、州眾議員鄭永佳、市議員黃敏儀、霍頓(Robert Holden)、帕拉迪諾(Vickie Paladino)、前州議員艾維樂(Tony Avella)等多位民代也發文指責。

理查茲表示，紐約市沒有任何場地應該娛樂這個小丑。黃敏儀表示作為亞裔女性，懷特的言論讓她嚴重感覺到被侵犯與歧視，甚至擔心自己的安全。帕拉迪諾表示雖然演出取消，但仇亞仍令人不安，如無強大警力及願將罪犯繩之以法的檢察官作為後盾，呼喊「停止仇亞」的口號毫無意義。

此前在連署網站Change.org，已有人發起在Youtube封殺懷特，表示他每天都在宣揚仇恨，令人不安的舉止包括威脅、展示槍枝與刀具、誹謗受害人母親及未受教育的青年。自仇華言論爆出後，不少華裔民眾也在網站簽名，呼籲在各大社交平台全面封殺懷特。

懷特也更新視頻，確認紐約市的演出已被取消，「但我們仍會來紐約水牛城或羅徹斯特(Rochester)郡」，「我還有兩場秀，票也都賣完了」，並繼續喊話China Mac：「China Mac，我要和你及你的整個國家開戰，中國，越南，X你！」

紐約市 皇后區 華裔

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