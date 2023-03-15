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探索特長興趣 華裔教授談大學申請

記者顏潔恩／紐約報導
雷靜分享申請大學技巧。(記者顏潔恩/攝影)
雷靜分享申請大學技巧。(記者顏潔恩/攝影)

由州眾議員寇頓(William Colton)辦公室、明日之星(Leaders of Tomorrow)俱樂部舉辦的申請大學講座，近日在布碌崙(布魯克林)班森賀舉行；紐約州大教授雷靜提醒父母從孩子上高中開始籌備，發掘孩子的專業興趣，才不至於在接近畢業時手忙腳亂。

雷靜在州大2007年起任教，也負責審批大量的學生申請，兒子日前也獲康乃爾大學錄取。她表示，大學申請是一個長征的過程，學生和家長一開始就有長遠的規畫相當重要。九年級開始，家長可與孩子溝通，根據他們的特長和興趣，選擇可以發展的大概方向；若未有明確目標，可使用排除法除去不喜歡的專業，接著從不太確定的項目找出興趣。

11年級時，家長可組織參觀大學的旅遊，陪孩子走訪周圍或有意向的大學，實地考察會讓孩子判斷是否真正喜歡某大學的環境，也藉此提前感受大學氛圍，也可參加大學博覽會(College Fair)，獲得資訊，提早準備好申請論文，與老師聯繫取得推薦信，屆時就不會因逼近截止日期而焦慮。

雷靜表示，美國有4000多所大學，有些就算名氣不及常春藤大學，但也有很強的專業，所以像是喜歡藝術的學生，不一定要去哈佛大學，家長和子女都不應一味追求名牌大學；另外，其他綜合的考量因素包括私立或公立大學，公立大學的學生多，每名學生分配的資源較少，但學費便宜；也可考慮喜歡大城市、或小城鎮的生活環境，找到適合自己條件的大學。

雷靜(右)分享申請大學技巧。(記者顏潔恩/攝影)
雷靜(右)分享申請大學技巧。(記者顏潔恩/攝影)

常春藤 布碌崙 眾議員

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