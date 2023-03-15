550萬 皇后區長撥款市大四分校

市大分校校長及校長代表，感謝區長支持。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區 長理查茲(Donovan Richards)14日宣布，在新財年為紐約市立大學四所分校共撥款550萬元，使皇后區學生擁有更多教育 機會及更好的教育環境。

拉瓜地亞社區學院(LaGuardia Community College)獲200萬元，擴建並改善醫療護理相關專業的設備及場所，皇后學院(Queens College)獲100萬元，興建戲劇及舞蹈教學場地，約克學院(York College)獲150萬元，建設刷卡免鑰匙的出入安全系統，皇后社區學院(Queensborough Community College)獲100萬元，為運動員更新更衣室及相關設備。加上2022財年的撥款，理查茲上任後已為市大撥款1000萬元。理查茲表示，市立大學是能使學生實現階級躍升的通道，市大須充分注資，皇后區的學生不必離開，就可以得到最好的教育。

拉瓜地亞社區學院校長亞當斯 (Kenneth Adams)介紹，該校護理專業在紐約州排名領先。新冠疫情期間，全市緊缺醫護，學校推出「3000位英雄」(3000 Heroes)的計畫，在2027年，培育3000名護理人員支援一線，區長的撥款對於實現這個計畫意義甚大。