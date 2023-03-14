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市府新設2庇護所 歸還布碌崙碼頭

記者和釗宇╱紐約報導
布碌崙郵輪碼頭將轉為正常運行，市府將新增兩處用於安置庇護客的救濟中心。(市長辦公室提供)
布碌崙郵輪碼頭將轉為正常運行，市府將新增兩處用於安置庇護客的救濟中心。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)13日表示，市府將很快新增兩處用於安置庇護客的人道主義應急救濟中心(Humanitarian Emergency Response and Relief Center)，因郵輪季將到來，此前作為救濟中心的布碌崙郵輪碼頭將於本月底轉為正常運行。

新增的兩間救濟中心分別位於曼哈頓的西42街220號以及布碌崙的傑佛遜街(Jefferson Street)455號，將用於安置從布碌崙郵輪碼頭轉出的單身男性庇護客，若空間允許也將容納更多單身男性。

目前位於布碌崙郵輪碼頭的救濟中心將從即日起到本月底提供通往新址的巴士交通，而布碌崙郵輪碼頭將按照原計畫於本月底郵輪開始前恢復正常運營。

亞當斯表示，目前全市已有3萬1000名庇護客入住救濟中心，呼籲全美出台統一政策處理這一人道危機。隨著庇護客人數持續增長。亟需聯邦和州政府的幫助。

目前，市府已為庇護客開設96個緊急庇護所和多個大型救濟中心；此前市府決定成立「庇護客運營辦公室」(Office of Asylum Seeker Operations)，專門負責持續性的應對措施，重點在安置庇護客並提供法律援助，監督部門間的工作協調，向州府和聯邦政府更新情況並尋求支援，並及時與南部邊境城市合作獲得正確信息，建立長期、自給自足的難民安置途徑。

庇護 郵輪 布碌崙

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