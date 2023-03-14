UA3慈善晚宴 亞當斯讚志願者「讓紐約變偉大」
公益組織聯合亞美聯盟(UA3)近日在曼哈頓華埠舉辦第二屆年度慈善晚宴，眾多社區人士與民選官員出席支持，包括市長亞當斯、國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳、市議員馬泰(Christopher Marte)、黃敏儀等。
聯合亞美聯盟主席孔振成(Donald Hong)介紹，組織致力為紐約的少數族裔社區籌集和發放食物等必需物資，服務範圍包括曼哈頓下東城、華埠、布碌崙以及哈林區和南布朗士等地，服務對象以亞裔為主，也包含非洲裔和西語裔等社區。2020年，聯合亞美聯盟在華埠的格蘭街(Grand St.)384號設立永久會址，並在此為有需要的家庭發放免費食物，吸引很多低收入家庭往領取。現在，UA3是華埠社區最大的生活物資發放者之一。新冠疫期，他們還為布碌崙和曼哈頓的華人社區贈送大量防疫用品，並積極組織疫苗注射車和病毒檢測點進入社區為華人服務。
亞當斯表示，疫情之初，UA3的志願者冒著風險上街為人們派發物資讓他感動，「當時很多人不願把防疫物資送給住在政府樓的低收入者，但UA3說，別人不做我們做。」他感謝這個組織的投入、奉獻和「接地氣」，「人們說，是你們讓紐約變得偉大。」舒默表示，華裔勤奮、和平、重視家庭，代表紐約未來的希望，「我剛去世的父親留給我的最好教導有兩點：永遠幫助有需要的人；如果做一件正確的事，堅持，再堅持。」
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