UA3慈善晚宴 亞當斯讚志願者「讓紐約變偉大」

亞當斯對UA3服務社區表達感謝。(記者許君達／攝影)

公益組織聯合亞美聯盟(UA3)近日在曼哈頓華埠 舉辦第二屆年度慈善晚宴，眾多社區人士與民選官員出席支持，包括市長亞當斯、國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳、市議員馬泰(Christopher Marte)、黃敏儀等。

聯合亞美聯盟主席孔振成(Donald Hong)介紹，組織致力為紐約的少數族裔社區籌集和發放食物等必需物資，服務範圍包括曼哈頓下東城、華埠、布碌崙以及哈林區和南布朗士等地，服務對象以亞裔為主，也包含非洲裔和西語裔等社區。2020年，聯合亞美聯盟在華埠的格蘭街(Grand St.)384號設立永久會址，並在此為有需要的家庭發放免費食物，吸引很多低收入 家庭往領取。現在，UA3是華埠社區最大的生活物資發放者之一。新冠疫期，他們還為布碌崙和曼哈頓的華人社區贈送大量防疫用品，並積極組織疫苗注射車和病毒檢測點進入社區為華人服務。