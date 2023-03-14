我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元 不敢告訴親友

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

台灣原住民紀錄片展 反響熱烈

記者許君達╱紐約報導
馬躍·比吼的參展作品「天堂小孩」劇照。(文化部供圖)
馬躍·比吼的參展作品「天堂小孩」劇照。(文化部供圖)

由駐紐約台北文化中心協辦的「台灣1994-2000年原住民族紀錄片影展」3月10日至14日在紐約開展。16部在1990年代由台灣原住民拍攝的紀錄影片與觀眾見面，內容多樣、手法樸拙，但真實表達拍攝者視野中自己部落以及族人在現代衝擊下的面貌，體現對土地正義、文化追尋、身分認同及工作權利等社會議題的關懷。

紐文中心13日舉辦記者會，策展團隊成員鍾佩樺介紹，該系列最早在2021年台灣國際紀錄片影展面世。策展團隊回顧台灣紀錄片影史時，總策展人林木材偶然聽到流行在原住民部落間的音樂唱片，於是思考漢人主流文化外，竟有這麼多以原住民為主題的音樂，影像方面如何？團隊歷時一年田野調查和訪談，蒐集散落民間的影像資料並訪談當年的導演幕後故事。

1990年代，台灣解嚴，推行「社區營造總體計畫」，鼓勵民間挖掘在地文化、打破威權時代的官方敘事，原住民社區在社會運動逐漸提高社會能見度。1994年，公共電視籌備處擬開辦一台全部由原住民製作的節目，招收大量原住民接受訓練；1995年，「全景傳播基金會」受文建會委託，開辦「地方紀錄攝影工作者訓練計畫」，也招收一批原住民學員。原住民導演馬躍·比吼(Mayaw Biho)回憶，當時大部分學員可能是圖新鮮，沒有什麼事業雄心，用極簡單的設備完成作業，鎖在家裡回到社區繼續生活。此次展出的影像，大部分是從這些學員蒐集來。

鍾佩樺表示，這是台灣歷史上最早一批原住民為創作主體拍攝的紀錄片，展示原住民眼中自己的族群和社區樣貌。在此之前，原住民通常只出現在一些人類學或民族誌方面的題材，作為被觀看的一方，其中不乏漢人主觀色彩和刻板印象。

紐約放映四天吸引不少觀眾。一位第一天全程坐在影院樓梯看完影片的女士表示，以前對台灣不了解，但她屬於一個被強勢族群壓迫數百年的民族，在自己的家園不能說自己的語言，看到同樣遭遇邊緣化並努力追尋自我身分的台灣原住民，感同身受。她看完每一場影片，還給馬躍·比吼的原住民學校捐贈100元。鍾佩樺記得，一台灣留學生專程從芝加哥飛來觀影，到影院時連行李箱都來不及放下。馬躍·比吼則遇到幾名在紐約生活的阿美族人，拉著他滔滔不絕談論對原住民社區未來的期許。

紐文中心主任張惠君表示，1990年代的原住民紀錄片風潮得益於「天時地利人和」，也許難再複製。這些初試啼聲的作品是原住民自我意識覺醒，並被台灣主流文化接受的進步歷程。去年，原住民的作品進入金馬影展，就是一個里程碑。

鍾佩樺(左)和馬躍·比吼(右)從台灣到紐約參展，對紐約的觀眾留下深刻的印象。(記...
鍾佩樺(左)和馬躍·比吼(右)從台灣到紐約參展，對紐約的觀眾留下深刻的印象。(記者許君達╱攝影)

原住民 影展 導演

上一則

導演馬躍·比吼：紐約經驗開啟新世界

下一則

高教影響力最新百人榜 2華裔校長列名

延伸閱讀

羊頭灣社區守望聯盟成立 徵義工

羊頭灣社區守望聯盟成立 徵義工
奧斯卡／俄異議領袖納瓦尼紀錄片奪獎 妻：夢想你重獲自由那天

奧斯卡／俄異議領袖納瓦尼紀錄片奪獎 妻：夢想你重獲自由那天
夏威夷原住民毆白人案 反映敏感族裔關係

夏威夷原住民毆白人案 反映敏感族裔關係
「自己拍自己」台灣原住民紀錄片影展 3/10起紐約上映

「自己拍自己」台灣原住民紀錄片影展 3/10起紐約上映
拍攝理教紀錄片被信徒跟蹤 製作人帶電擊棒防身

拍攝理教紀錄片被信徒跟蹤 製作人帶電擊棒防身

熱門新聞

華人餐廳遭打砸。(影音截圖)

法拉盛華人海鮮店 遭蒙面團夥打砸

2023-03-07 02:28
死者林嘉斌。(林錚提供)

福州父母傷病 生計堪憂…外賣郎被殺 紐約華社伸援

2023-03-08 12:27
8大道華人業主非法出租新建樓房並提供虛假陳述，被罰42萬元。(谷歌街景圖)

申報賣樓 違法現金短租 紐約布碌崙華人房東挨罰42萬元

2023-03-09 12:22
紐約州參議員薩拉查近日提案，要求全州房東不可拒絕包括殺人犯在內的有犯罪紀錄的入住請求。(取自薩拉查推特)

「房東不得拒絕有前科租客」 紐約州參議員提案惹眾怒

2023-03-12 07:58

獨／紐約韓裔雜貨店員遭槍殺 嫌犯仍在逃 周圍商家擔憂

2023-03-08 15:00
被捕嫌犯之一桑德斯。(市警提供)

槍殺焚屍黃妮可 兇嫌輕佻擠眼…黃母：他是餐廳常客

2023-03-09 14:38

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？
美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境
奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年
家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴

家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴