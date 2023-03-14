台灣原住民紀錄片展 反響熱烈

馬躍·比吼的參展作品「天堂小孩」劇照。(文化部供圖)

由駐紐約台北文化中心協辦的「台灣1994-2000年原住民 族紀錄片影展 」3月10日至14日在紐約開展。16部在1990年代由台灣原住民拍攝的紀錄影片與觀眾見面，內容多樣、手法樸拙，但真實表達拍攝者視野中自己部落以及族人在現代衝擊下的面貌，體現對土地正義、文化追尋、身分認同及工作權利等社會議題的關懷。

紐文中心13日舉辦記者會，策展團隊成員鍾佩樺介紹，該系列最早在2021年台灣國際紀錄片影展面世。策展團隊回顧台灣紀錄片影史時，總策展人林木材偶然聽到流行在原住民部落間的音樂唱片，於是思考漢人主流文化外，竟有這麼多以原住民為主題的音樂，影像方面如何？團隊歷時一年田野調查和訪談，蒐集散落民間的影像資料並訪談當年的導演 幕後故事。

1990年代，台灣解嚴，推行「社區營造總體計畫」，鼓勵民間挖掘在地文化、打破威權時代的官方敘事，原住民社區在社會運動逐漸提高社會能見度。1994年，公共電視籌備處擬開辦一台全部由原住民製作的節目，招收大量原住民接受訓練；1995年，「全景傳播基金會」受文建會委託，開辦「地方紀錄攝影工作者訓練計畫」，也招收一批原住民學員。原住民導演馬躍·比吼(Mayaw Biho)回憶，當時大部分學員可能是圖新鮮，沒有什麼事業雄心，用極簡單的設備完成作業，鎖在家裡回到社區繼續生活。此次展出的影像，大部分是從這些學員蒐集來。

鍾佩樺表示，這是台灣歷史上最早一批原住民為創作主體拍攝的紀錄片，展示原住民眼中自己的族群和社區樣貌。在此之前，原住民通常只出現在一些人類學或民族誌方面的題材，作為被觀看的一方，其中不乏漢人主觀色彩和刻板印象。

紐約放映四天吸引不少觀眾。一位第一天全程坐在影院樓梯看完影片的女士表示，以前對台灣不了解，但她屬於一個被強勢族群壓迫數百年的民族，在自己的家園不能說自己的語言，看到同樣遭遇邊緣化並努力追尋自我身分的台灣原住民，感同身受。她看完每一場影片，還給馬躍·比吼的原住民學校捐贈100元。鍾佩樺記得，一台灣留學生專程從芝加哥飛來觀影，到影院時連行李箱都來不及放下。馬躍·比吼則遇到幾名在紐約生活的阿美族人，拉著他滔滔不絕談論對原住民社區未來的期許。