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馬僑雙重國籍 3/18新法諮詢會

記者許君達／紐約報導
馬來西亞旅美聯誼會宣布國籍法新修正案相關情況，並將舉辦免費諮詢。(記者許君達／攝影)
馬來西亞旅美聯誼會宣布國籍法新修正案相關情況，並將舉辦免費諮詢。(記者許君達／攝影)

馬來西亞旅美聯誼會(Malaysia Association of America)宣布，將於3月18日(周六)中午12時30分在曼哈頓中華公所舉辦諮詢會，馬來西亞法律界資深顧問、駐美移民局官員及駐紐約總領館等將為在美馬國僑民詳細講解有關國籍法新修正案的相關情況，並提供免費諮詢。

此前，馬來西亞法律規定，馬籍男性在海外結婚，其海外出生子女可獲馬來西亞國籍，但馬籍女性與外國公民組成的家庭，子女很難申請馬來西亞公民。馬來西亞旅美聯誼會主席邦君雄表示，越多的馬國女性赴海外生活，孩子成為「空中飛人」成為困擾，尤其在無「出生自動成為公民」規定的國家。

邦君雄介紹，協會透過與馬國政界多方聯絡，尋求幫助解決問題。今年2月，馬國新任內政部長魏家祥大力支持，馬來西亞國會通過新法，授權允許嫁給外國人的馬籍女性所生子女獲得公民權。目前，新法的具體細則正由行政機關擬定，預計一年內可頒布執行。

據統計，目前約25萬馬來西亞籍僑民家庭在美居住，其中四分之三是華裔。新法落實後，所有在美國出生的馬來西亞公民子女可平等享受雙重國籍資格，並於21歲自行選擇保留美籍或馬籍。

馬來西亞國會還同時通過另外一項法律，修正此前馬籍「小留學生」身分辦理的法律真空。馬國法律規定，12歲以上公民才能在家鄉辦理身分證，無身分證無法申領護照。導致很多從小隨父母出國生活的「小留學生」被卡在真空地帶，無資格領取所在國護照，又難回國辦理馬來西亞護照。新法將提供解決方案。邦君雄表示，這樣的「無國籍人士」目前在美國有2000多人，有些已成年。

聯誼會會長朱慧玲表示，由於此前曾多次發生在美馬僑遭遇諮詢詐騙，18日的諮詢會從馬國邀請相關法律顧問為僑民提供最權威的新法解讀和諮詢。所有與僑居者有關的問題，比如護照辦理及國內資產買賣等，都可到中華公所諮詢。

邦君雄講解新國籍法將會解決的問題，並宣布3月18日將於中華公所為所有馬僑舉辦免費...
邦君雄講解新國籍法將會解決的問題，並宣布3月18日將於中華公所為所有馬僑舉辦免費諮詢會。(記者許君達／攝影)

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