紐約市警辭職人數 創16年新高

紐約市警今年辭職數，創近年同期新高。(記者張心／攝影)

最新報告顯示，2023年頭兩個月，已有超過200名紐約市警察 辭職，創下歷年同期新高。

根據報告，今年1月和2月共有239名市警辭職，而去年同期為176人，前年為110人。這個數字是自2007年以來最高，當年有250名警察因有爭議的合約糾紛而離開警隊。此外，市警去年有超過3700人退休 ，也是自九一一事件以來最高。這意味著，紐約市警今年將面臨極為嚴重的人員流失。相關報導，紐約市現在幾乎所有分局都面臨人手不足的問題，報警後的反應時間也比以前更長。

警察維權組織指，促使更多警員離職的主要原因是政治壓力和低薪。每年4萬2500元的起步工資難以應付紐約市生活成本的壓力。因此，像長島郊區警察部門很容易從紐約市警局挖人。

兼任約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)副教授的退休警察賈卡隆(Joseph Giacalone)認為，市和州議會給警察的束縛過多，使執法工作變得非常困難，是令很多警察喪失信心的重要原因。此外，由於近年這個職業失去很多人的尊重，警察流失不僅限於紐約市，2020年以來，全國也有愈來愈多的警察離職。

市長亞當斯表示，公共安全是繁榮的先決條件，但現在面臨嚴重的執法危機。面對創紀錄的警察離職數字，市警部門需要盡快提升招聘效率和留用率。