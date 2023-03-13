皇后區仇亞攻擊 社區助受害母親維權

受害人、44歲的Cecille Lai在集會上發聲。(陳熠提供)

針對在皇后區 可樂娜(Corona)發生的仇亞攻擊案，皇后區民代及亞裔 民眾等80餘人，近日在可樂娜廣場(Corona Plaza)舉辦集會，聲援該案中遭潑水、毆打以及反覆咒罵「醜陋亞裔」的受害母子，譴責仇亞言論及暴力，當事人之一的Cecille Lai出席發聲，表示仇亞犯罪並未消失，仍在社區發生。

44歲的菲律賓裔Cecille Lai以及兒子Kyle Lai，日前在回家路上被按喇叭，罵「醜陋亞裔」，並被潑水攻擊、毆打頭部導致受傷住院。「我感到很困惑」當日她在集會上首度公開發聲，「不懂為什麼我們會彼此憎恨」。

Cecille Lai表示，案發後，作為廚師的她不敢出門，無法入睡，事件在夜深時帶來更多創傷，站出來是因為，儘管紐約市警數據顯示仇恨犯罪整體正在下降，社區的恐懼卻從未消弭，「我們應該發聲，因為很多人覺得仇亞犯罪不再發生，已經結束。但事實上仍在發生」。

國會議員孟昭文 、州參議員劉醇逸、眾議員瑞嘉(Steven Raga)、皇后區長理查茲(Donovan Richards)等多位民選官員、Cecille Lai的親友、酒店工會、社區民眾等也參加聲援。孟昭文表示，發生在受害者身上的仇亞犯罪「令人髮指」，暴力及歧視行為不可接受。