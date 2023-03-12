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班森賀18歲華女找工作 反被詐騙數千元

記者顏潔恩╱紐約報導
班森賀華社屢次發生金錢詐騙案。(pexels)
班森賀華社屢次發生金錢詐騙案。(pexels)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社金錢詐騙案層出不窮，日前一名華裔少女上網找工，輕信網路招聘資訊，慘遭詐騙，損失3000元；轄管當地的市警62分局發布消息，呼籲民眾提高警惕。

警方消息指，報住在16大道交86街的18歲少女，於2月23日上網時發現一家公司正在招聘雇員，她立即傳消息聯繫對方；一名自稱是工作人員的人表示，將郵寄一張支票給少女，作為第一個月的工資，恭喜她正式成為雇員，但也要求她要表露誠意，需將一筆3000元的款項轉回該公司。

華女未多想便按照指示做，從私人銀行戶口將3000元轉給對方提供的一個道明銀行(TD Bank)帳戶，與此同時，先前存入銀行的支票，卻在幾天後被銀行通知已跳票；再試圖聯繫公司人員時發現已被拉黑，少女才發覺上當，本月在家人的陪同下到警局報案，也將手上的證據交給銀行調查，目前未有進展。

除詐騙外，班森賀再發生身分盜竊案，一名報住在19大道交77街的44歲華裔婦指，2月收到花旗銀行(CitiBank)的郵件，表示出現可疑的交易，要求她立即到銀行查詢；工作人員告訴她，歹徒透過不明途徑獲得她的敏感信息，除動用她的積蓄外，還使用支票和信用卡進行多項交易，後來資料直接被竄改，用來申請一張全新信用卡，總共損失1萬6361元。

儘管網路詐騙、身分盜竊等犯罪難以追蹤犯罪者，將其繩之以法；但紐約市警也多次呼籲受害者，遇事後一定要報案，為調查工作提供足夠線索，助警方識別犯罪模式、同時警惕他人別落入圈套中。

詐騙 支票 信用卡

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