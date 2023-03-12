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日落公園工地事故 華裔承包商遭判過失殺人

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙日落公園華人社區的建築工地發生牆體坍塌事故，造成一人死亡。(本報檔案照)
布碌崙日落公園華人社區的建築工地發生牆體坍塌事故，造成一人死亡。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)日落公園2018年發生一起建築工地坍塌事故，一名西語裔建築工人被塌牆碎片壓住致死，直至隔日遺體才被搜救人員尋獲；該案經過多年審理終有結果，執行該工程的華裔建築商日前被法院判過失殺人、稅務欺詐等罪名，面臨8至16年監禁。

據布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)、市調查局局長斯特勞伯(Jocelyn Strauber)、代理市樓宇局局長維倫奇科(Kazimir Vilenchik)發布的聲明，被告是49歲的建築商劉家席(Jiaxi Liu，或稱Jimmy Liu，以下均為音譯)，被判過失殺人、提供虛假文件、違反工人賠償法的欺詐行為、以及稅務欺詐罪名，面臨8至16年有期徒刑。

另一名被告是身為主管的48歲卡西亞(Wilson Garcia Jr.)，被判毀壞罪(Criminal Mischief)，面臨最高一年監禁，兩人均住在史泰登島；此前另兩名華裔同夥，52歲的劉佳榮(Jiarong Liu，也叫Tommy Liu)以及45歲的柴辛蒂(Cindy Chai)已先後認罪，分別被判輕竊、以及稅務欺詐罪。

據悉，2018年4月至9月間，劉家席旗下的WSC Group公司雇用多名建築工人，在日落公園39街714號的工地進行拆除、挖掘、打地基工作，建造一棟包括地下停車場的四樓建築物；過程中，建築工人和附近住宅的屋主們都曾警告工地潛在的危險情況，包括後牆不停移動，往一些屋主的後院和車庫方向塌陷，儘管如此劉家席仍拒絕停止工作，不願新增支撐架防止後牆移動，也未按照市樓宇局批准的計畫動工。

同年9月12日，在現場的一部分支撐架和與公寓樓相鄰的磚石牆發生坍塌，困住其中一名建築工人，47歲的桑切斯(Luis Almonte Sanchez)，他被重達1萬5000多磅的支撐座擊中，被壓在倒塌的碎片下；由於現場情況的不穩定，加上暴雨加劇工作，搜救人員直到隔日才尋獲他的遺體。

不僅如此，WSC Group公司還提供不實的雇用人員信息，欺騙紐約州保險基金(New York State Insurance Fund)，並在2015年至2018年間未報稅；劉家席、卡西亞將在4月26日(周三)出庭，取得量刑結果。

布碌崙日落公園華人社區的建築工地發生牆體坍塌事故，造成一人死亡。(本報檔案照)
布碌崙日落公園華人社區的建築工地發生牆體坍塌事故，造成一人死亡。(本報檔案照)

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