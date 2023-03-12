華埠倒塌工地業主 為華社活躍人士

華埠工地坍塌一死三傷，業主為華社人士張國強，事發後拒不願多談。(本報檔案照)

曼哈頓華埠 拉菲逸街(Lafayette St.)126號近日發生建築工地倒塌事故，四人送醫，其中一人不治；據悉該樓業主為華埠活躍人士張國強，其經營的大興地產公司地址也在同一棟樓；針對該事，他11日以「並非光彩之事」，不願多談。

坍塌事故發生在本月7日下午，根據市樓宇局(DOB)，該工地曾有多項安全違規及勒令停工紀錄，市長亞當斯 (Eric Adams)也在事發後到場視察，表示將全面調查。

市消防局總監霍金斯(John Hodgens)表示，主因為一棟拆除中的三層建築後牆倒塌，周圍四名建築工人，一人被掩埋，兩人摔倒在倒塌廢墟上，另一人被波及受傷；消防員迅速找到被埋傷員，徒手和使用簡易工具清除瓦礫救出，但送醫搶救無效去世。

代理市樓宇局局長維倫奇科(Kazimir Vilenchik)則說，該工地今年2月6日有五起安全違規，包含地面承重過載，有50公噸木材被放在工地一樓，及開始拆除前沒有清除危險材料和裝置、未按照拆除計畫施工等。

根據資料，樓宇局在2月7日發出部分停工令，三天後因承包商糾正五項違規而撤回，樓宇局現場檢查後認為可安全復工 ；跟進報告指，此次事故並非基於上月的違規，目前針對上述五項違規的聽證會定於4月13日舉行。

針對此建築的三層全面拆除許可在2021年12月發出，核發拆除許可後，該工地被查出七次違規施工和收到六起投訴；而業主張國強則拒絕針對該事評論，其經營的大興地產公司地址為拉菲逸街128號，於倒塌樓宇屬同一地。