華埠監獄拆外牆 巨大噪音惹議

華埠監獄建案施工日前持續推進，工人已經站在高聳的雲梯之中開始了外部作業。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠監獄 建案施工日前持續推進，在拆除了連結兩塔的天橋後、中央街一側的緩衝閘(sallyport)也趨於完工，10日來自市設計與建築局(Department of Design and Construction)的工人已經站在高聳的雲梯之中開始了外部作業，而從街道上可以看出，許多外部強體結構已經被破壞，施工噪音巨大，相隔數街可聞。

大約兩個月前，兩棟建築之間的天橋已經被拆，且為了讓懲教局在施工期間能繼續讓嫌犯出庭，市設計與建築局對在中央街100號的人行道一側搭建的緩衝閘也幾近完工，該區域提供囚車進出。

10日當天建築工人已經從地面作業轉為高空，從外部可看到，外牆梯的窗戶拆除的七零八落，部分牆體也被砸開；有違此前社區呼聲甚高的「改造非拆除」。

對此，市議員馬泰 (Christopher Marte)辦公室表示，他們有一些內部施工和搭建鷹架的許可證，但沒有拆除許可證；「我們剛和負責該項目的不同部門召開了規模甚大的會議，仍然希望他們能翻新而不是拆除，目前所做的工作都不會讓翻新成為不可能。」

馬泰此前提出，希望將曼哈頓拘留所舊址翻新，而非拆除現有建築後新建高層監獄；他表示，目前仍就該計畫與市府溝通，同時也努力在社區建立更廣泛的聯盟，爭取更多人理解，「我們的計畫對社區影響最小，支出也最少，應該爭取雙贏的結果。」

且一直致力於抵抗建案的社區組織「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，NUBC)也表示，配合馬泰的新決議案，還將進一步收集施工地污染、噪音、對公共健康以及安全的數據。