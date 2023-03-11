改善華埠治安 路口及地鐵站加裝監控

華埠信息亭所裝監控。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 商業改進區10日在華埠社區兩處重點區域安裝監控攝影 機，為高人流的公共區域及街道提高安全水平，希望藉此改善社區在疫情爆發後急劇惡化的治安，也提升民眾的安全感。

此次加裝、具有高清畫質及高解析度的監控攝像頭，位於巴士打街(Baxter St.)和堅尼路(Canal St.)交口的華埠信息亭鏡頭分別對朝獲架街(Walker St.)和堅尼路，將全天候運作並能實時查看。

另一組攝影機則安裝在和堅尼路地鐵站 朝中央街(Centre St.)的出入口左右兩側，陳作舟表示，該地鐵站為四條地鐵線的出入口，也是沿經荷蘭隧道(Holland Tunnel)的車流要道，且常有罪案發生；前年該處才有58歲的緬甸華裔婦女與兒子出站時，遭嫌犯從後方抓住背包搶劫，最後華婦摔落樓梯，兩周後不治身亡。

商改區行政總監陳作舟表示，率先在這兩處安裝監控，不僅是因為兩處均屬於華埠人流較大區域，也是社區的重要地標和連通多地的交通要道，安裝監控不僅能對安全立竿見影，也能喚起人們的安全意識和減少對治安的擔憂。

獲架街劉氏食品公司業者盧先生表示，該店將許多商品擺在街邊售賣，希望藉此吸引更多客人，卻經常遭竊賊大把搶走值錢的龍蝦、蟹腳，認為社區需要更多的監控攝影機，將可阻止竊盜發生。

一旁腸粉攤的店主梁雪梅表示，安裝監控始終是「有比沒有好，不能抓人起碼也能嚇人」，因為周邊扒手常常出沒，且自己有朋友曾在一周前遭到蒙面陌生人推下地鐵台階，監控能給到人們安全感。