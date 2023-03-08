最好避開…曼哈頓開往皇后區 E/F/M/R地鐵嚴重延誤

紐約市從曼哈頓開往皇后區方向的E線、F線、M線、R線地鐵，因為突發重大維修狀況導致車次減少。(記者張心／攝影)

紐約市從曼哈頓開往皇后區 方向的E線、F線、M線、R線地鐵，因為突發重大維修狀況導致車次減少，往日平均3分鐘一班的地鐵變為20-30分鐘一班；大都會運輸署(MTA )表示正在全力搶修，尚不知何時恢復正常，建議今日下班的民眾提前改乘其他線路回家。

大批曼哈頓上班族返回皇后區的「必乘地鐵」這兩日狀況頻繁，繼昨日有人在皇后大道(Queens Blvd)交格蘭德大道(Grand Ave.)地鐵站 落軌，嚴重影響途徑E線之後，今日又因突發重大維修狀況導致車輛減少，使沿線居民叫苦不堪。

紐約市從曼哈頓開往皇后區方向的E線、F線、M線、R線地鐵，因為突發重大維修狀況導致車次減少。(截取自MTA官網)

根據MTA車站廣播通知，「受到重大突發維修狀況影響，E、F、M、R線車次嚴重延誤。M線將暫時停止從Essex St.到森林小丘(Forest Hills)車站之間的服務。目前當局正在下班高峰來臨前快速整修，但仍建議民眾今日改乘其他線路或交通方式。」

目前，MTA未說明究竟具體是在哪個區域發生故障。而因為車次變為半小時一班，站台上、車廂內擠滿了人，一些民眾擠不上車甚至要改等下一班。MTA建議欲乘車的民眾，即時關注MYmta App或網站https://new.mta.info/了解最新情況。