我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨／紐約韓裔雜貨店員遭槍殺 嫌在逃 周圍商家擔憂

一洲焦點／拜登提富人加紅藍卡稅、國會暴動可能翻案？

最好避開…曼哈頓開往皇后區 E/F/M/R地鐵嚴重延誤

記者張心／紐約即時報導
紐約市從曼哈頓開往皇后區方向的E線、F線、M線、R線地鐵，因為突發重大維修狀況導致車次減少。(記者張心／攝影)
紐約市從曼哈頓開往皇后區方向的E線、F線、M線、R線地鐵，因為突發重大維修狀況導致車次減少。(記者張心／攝影)

紐約市從曼哈頓開往皇后區方向的E線、F線、M線、R線地鐵，因為突發重大維修狀況導致車次減少，往日平均3分鐘一班的地鐵變為20-30分鐘一班；大都會運輸署(MTA)表示正在全力搶修，尚不知何時恢復正常，建議今日下班的民眾提前改乘其他線路回家。

大批曼哈頓上班族返回皇后區的「必乘地鐵」這兩日狀況頻繁，繼昨日有人在皇后大道(Queens Blvd)交格蘭德大道(Grand Ave.)地鐵站落軌，嚴重影響途徑E線之後，今日又因突發重大維修狀況導致車輛減少，使沿線居民叫苦不堪。

紐約市從曼哈頓開往皇后區方向的E線、F線、M線、R線地鐵，因為突發重大維修狀況導...
紐約市從曼哈頓開往皇后區方向的E線、F線、M線、R線地鐵，因為突發重大維修狀況導致車次減少。(截取自MTA官網)

根據MTA車站廣播通知，「受到重大突發維修狀況影響，E、F、M、R線車次嚴重延誤。M線將暫時停止從Essex St.到森林小丘(Forest Hills)車站之間的服務。目前當局正在下班高峰來臨前快速整修，但仍建議民眾今日改乘其他線路或交通方式。」

目前，MTA未說明究竟具體是在哪個區域發生故障。而因為車次變為半小時一班，站台上、車廂內擠滿了人，一些民眾擠不上車甚至要改等下一班。MTA建議欲乘車的民眾，即時關注MYmta App或網站https://new.mta.info/了解最新情況。

紐約市從曼哈頓開往皇后區方向的E線、F線、M線、R線地鐵，因為突發重大維修狀況導...
紐約市從曼哈頓開往皇后區方向的E線、F線、M線、R線地鐵，因為突發重大維修狀況導致車次減少。(記者張心／攝影)

地鐵站 MTA 皇后區

上一則

獨／紐約韓裔雜貨店員遭槍殺 嫌犯仍在逃 周圍商家擔憂

延伸閱讀

被罵「醜陋亞裔」 紐約皇后區2男女遭攻擊受傷 3嫌犯案後逃逸

被罵「醜陋亞裔」 紐約皇后區2男女遭攻擊受傷 3嫌犯案後逃逸
MTA哭窮 21共和黨紐約州參議員喊查經費

MTA哭窮 21共和黨紐約州參議員喊查經費
地鐵離峰時段增班 維權組織要求撥款

地鐵離峰時段增班 維權組織要求撥款
交通公平與通勤稅 紐約城郊居民對立

交通公平與通勤稅 紐約城郊居民對立
紐約市將遇大雪 換邊停車暫停 MTA籲民眾搭乘公共交通

紐約市將遇大雪 換邊停車暫停 MTA籲民眾搭乘公共交通

熱門新聞

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

2023-03-05 09:15
紐約市將於3日傍晚下班時間出現降雪，恐對通勤造成影響。圖為紐約降雪資料照。(記者顏嘉瑩／攝影)

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

2023-03-03 07:47
案發的建築。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠居民樓抖動搖晃 整條街緊急封鎖疏散

2023-03-01 15:14
非洲裔男子手提贓物交易。(記者劉梓祁／攝影)

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

2023-03-04 07:54
華人餐廳遭打砸。(影音截圖)

法拉盛華人海鮮店 遭蒙面團夥打砸

2023-03-07 02:28
劉雯向姍姍來遲的同學招手，他已不是第一次吃自己做的盒飯。(記者張晨╱攝影)

紐約單親媽煮家常味 滿足離家留學生

2023-03-05 18:55

超人氣

更多 >
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金
德調查大突破：北溪天然氣管爆炸 這艘遊艇涉嫌

德調查大突破：北溪天然氣管爆炸 這艘遊艇涉嫌
韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇
兩歲華童高速路中流彈身亡 全家搬離加州傷心地

兩歲華童高速路中流彈身亡 全家搬離加州傷心地
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%