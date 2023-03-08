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愛的文明 王子欣紐約展時裝創意

記者顏嘉瑩／紐約報導
王子欣(左)與此次活動主要組織者外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹(右)。(記者顏嘉瑩／攝影)
王子欣(左)與此次活動主要組織者外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹(右)。(記者顏嘉瑩／攝影)

2021年才成立同名時裝品牌「Claudia Wang」的台灣時裝設計師王子欣，正式踏入此領域僅兩年就展現才華，在台北時裝周和倫敦時裝周表現亮眼；她7日接受專訪時，表示過去大眾普遍認為科技和時尚是「八竿子打不著」的領域，但她利用虛擬影像與時裝的創新結合，成功讓大眾有更多想像，此次也首次將作品帶到紐約，讓更多人看到台灣在該領域的卓越發展。

今年27歲的王子欣，母親是服裝設計師徐秋宜、父親是知名畫家王仁傑，畢業於實踐大學服裝設計系及台北科技大學互動設計碩士，一開始在社群媒體上以美妝部落客身分知名，雖然一直在服裝設計產業工作，但起初因為要「做很多衣服」，而不想成立品牌，直到念碩士時接觸到虛擬時尚和虛擬數位軟體，開始思考將兩者結合。

王子欣說，原本接觸到的軟體，主要功能是由台灣向國際客戶展示服裝樣品，但喜歡在設計中以印花表現的她，深知印花耗費的龐大成本，於是發想，先以3D模擬服裝成品，再用這樣的方式得知布料應如何印花，將成本最小化，也確保印花的接縫能夠對上，減少浪費，最後成功打進台北時裝周，也成立同名品牌。

王子欣打響名號的路，也不是如此順遂，她首次參加台北時裝周，就希望能以全息投影的方式呈現，但礙於時裝周官方場地有固定形式和螢幕大小，於是開始自己找場地，無奈正值疫期，場地難找，最後透過母親關係，找到台北101的場地，年僅20多歲的她，抱著電腦、簡報跟場地單位談，最後她的創意獲得讚賞，成功談到場地。

王子欣後來又和好萊塢頂級視效公司「數字王國」合作，用虛擬人，搭配真人走秀，創造出獨具未來時空感的時裝秀；將已故歌手鄧麗君的影像，經過視覺特效製作出鄧麗君的虛擬人，穿著王子欣設計的時裝，成功展現時裝與科技的結合，也為此後的道路打響名號。

受中華民國外交部與帛琉駐聯合國代表團、聖露西亞駐聯合國代表團、及財團法人婦女權益促進發展基金會的邀請，7日在駐紐約台北經濟文化辦事處合辦「科技女力台灣之夜」，王子欣以「愛的文明」發表此次服裝秀，帶來20套全新製作、過去從未曝光的作品；王子欣表示，全球推動性別平權，女性在各個層面的成長也逐漸受到重視，她希望透過該主題，讓大眾更包容不同性別外，也包容不同的身形。

「這次的秀在影像中有很多不同動物，分別代表不同身形的人」，王子欣說，時裝中常遇到訂做和尺碼問題，一件設計通常製作五種不同尺碼，但並不是每一種尺碼購買的人都一樣多，如果多做一定會造成浪費，全球注重永續環保，「大家都朝布料的回收著手，但也可以從源頭，透過數位方式快速幫每一個人量尺寸後製作衣服，減少不必要的浪費。」

首次在紐約發表設計，王子欣說：「很興奮！覺得原來這裡就是自己的天地！」喜歡運用鮮豔色彩，她說在台灣比較少人能接受這樣鮮豔的類型，她也認為自己的品牌，未來可以繼續朝歐美市場前進，尋找更多發展可能。

王子欣(中)在秀前與工作人員確認細節。(記者顏嘉瑩／攝影)
王子欣(中)在秀前與工作人員確認細節。(記者顏嘉瑩／攝影)
王子欣7日首次在紐約展示自己最新時裝設計，以「愛的文明」為題，讓大眾更多元包容不...
王子欣7日首次在紐約展示自己最新時裝設計，以「愛的文明」為題，讓大眾更多元包容不同的性別外，也包容不同的身形。(記者顏嘉瑩／攝影)
王子欣(右)在秀前與工作人員確認細節。(記者顏嘉瑩／攝影)
王子欣(右)在秀前與工作人員確認細節。(記者顏嘉瑩／攝影)

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