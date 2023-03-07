發育遲緩 報告：近6成嬰幼兒未享早期干預

根據州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)報告，58%紐約市 嬰幼兒沒能享有應得的「早期干預服務」(Early Intervention Services)，布朗士 區兒童與其他四個區相比差距尤為明顯。

紐約市府規定，從出生到三歲的嬰幼兒，如果患有發育遲緩等疾病，有權獲得「早期干預服務」，包括說話等專業的心理諮詢服務。

市主計長辦公室研究發現，在2018年7月至2022年2月，有資格獲得服務的紐約市兒童中，近58%、2萬7000人沒有獲得個性化定製服務中提供的診療支持；這一數據比全州其他地區42%高許多。

報告顯示，布朗士區獲得的服務差距比較突出，家庭長期以來不停反映獲得「早期干預服務」困難，但該地區三分之二的嬰幼兒沒能獲得應有治療。

「成千上萬的兒童等待服務，但可能等他們長大，也從來沒獲得過應得的幫助。」兒童維權組織Advocates for Children政策主任利維恩(Randi Levine)表示，不斷推動「早期干預服務」系統改革，幫助家長通過各種方式轉介服務。

Docs for Tots執行董事伊薩森博士(Liz Isakson)指出，早期干預服務之所以存在，是因為大腦在生命的前三年最有可塑性。如果延誤這類兒童獲得服務的時機，恐造成終身隱患。