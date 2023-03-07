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預防心理疾病 州府攜手民間護公校生

記者張心／紐約報導
「培養冥想」為全市近400名學生提供靜坐培訓。(取自官網)
「培養冥想」為全市近400名學生提供靜坐培訓。(取自官網)

美國心理健康組織(Mental Health America)統計，超過60%患有心理疾病的公校生未能獲得合適治療。紐約州府計畫擴大公校心理諮詢服務，不少非營利組織開始公校合作，為學生提供專業的冥想和瑜珈課，幫助舒壓緩解問題。

位於東哈林區的108小學，日前引入由「培養冥想」(Fostering Meditation)組織設計的靜坐課程，嘗試以冥想來學習「內觀」。學生表示，「以前非常容易憤怒，一言不合就發脾氣，自從練習冥想，學會如何控制憤怒、並變得有耐心。」

由那波里塔諾(Demetrius Napolitano)創建的「培養冥想」機構，於三年前創立，目前為全市近400名學生提供靜坐培訓。除和公校合作，也同全市三個日托機構合作，並為教育工作者提供課程，「早教人員更應注意自言行舉止，因為孩子們會直接模仿他們的反應。」

下東城新設計高中(New Design High School)的教室內，非營利組織「渴望學習」(Bent on Learning)為學生們提供瑜珈教學。「瑜珈幫助我們從壓力中釋放出來，特別是在申請大學期間，這種練習更有幫助。」學生德奧克洛(Olivia De'Okoro)說。

「渴望學習」於2001年創立，希望在九一一事件後，幫助民眾緩解焦慮；目前同全市七所公校合作，「疫情對孩子們的心靈產生巨大影響，希望教給他們一些掌管情緒的技能。」

「我們正面臨全國性的兒童心理健康危機，但缺乏足夠的兒童和青少年精神病專家。」哥倫比亞大學醫學院教授、美國兒童和青少年精神病學學會主席(American Academy of Child and Adolescent Psychiatry)吳華倫(Warren Ng，音譯)表示，「尤其是少數族裔、低收入家庭兒童更難得到應有的服務，即便是在紐約市這樣資源豐富的環境。」

「渴望學習」為學生們提供瑜珈教學。(取自臉書官網)
「渴望學習」為學生們提供瑜珈教學。(取自臉書官網)

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