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保權益 華人美甲業聯歡打氣展

記者胡聲橋／紐約報導
美國華人美甲聯合總會舉辦第六屆春節聯歡晚會。(記者胡聲橋╱攝影)
美國華人美甲聯合總會舉辦第六屆春節聯歡晚會。(記者胡聲橋╱攝影)

美國華人美甲聯合總會第六屆春節聯歡晚會近日在布碌崙(布魯克林)8大道舉行，300多名會員和嘉賓參加，並有精彩歌舞表演，與會者也回顧美甲聯合總會過去六年多歷程，表示將維護業者權益，使美甲業更上一層樓。

總會新任會長許俊龍向與會者致以節日問候。他說，新冠疫情三年，美甲行業深受重創，現在，春回大地，正是凝聚人氣，重新抖擻起精神的時候。

許俊龍介紹，最近一家研究機構給許多美甲店發放一份有關店內空氣品質的問卷調查。他們正試圖了解更多信息，暫不評論。如果該機構出於善意，一定會積極配合；但如果有人想惡意打壓美甲業，絕不會讓步。

前兩任會長高家順和張曉華也出席晚會並致辭。高家順說，2016年，政府曾想通過歧視性法案打擊美甲業，聯合總會應運而生，經過各方協力，終於度過難關。類似的維權行動今後仍有可能發生，應隨時做好準備。張曉華說，數年前的紅蘋果美甲店風波給業者敲響警鐘，服務行業一定要提供優質服務，但出現挑戰也不畏縮，全力保障業者權益。

眾議員寇頓(William Colton)及其幕僚長莊文怡也出席活動。莊文怡說，美甲業是日常生活的一部分，大多是亞裔小業主，非常辛苦。如果她當選市議員，一定努力為美甲業創造更好的從業環境。

亞裔 布碌崙 眾議員

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