亞裔研究先驅宋李瑞芳 收藏贈MOCA完成遺願

宋李瑞芳(右)於今年1月在家中去世,享年98歲。圖為她在女兒陪伴下獲獎。(本報檔案照)

亞裔 研究先驅宋李瑞芳(Betty Lee Sung)今年1月去世,享年98歲;日前女兒宋西婭(Cynthia Sung,音譯)將裝有宋李瑞芳生前收藏送至美國華人博物館 (Museum of Chinese in America,MOCA),作為博物館藏品,民眾可透過該館線上資料庫,看到更多有關宋李瑞芳在學術及文化方面對美國華人的貢獻。

MOCA表示,宋李瑞芳的女兒宋西婭遵循遺願,將裝有四箱宋李瑞芳生前收藏的獎項、紀念品、研究、書籍和期刊等物品,送至MOCA位於曼哈頓華埠霍華德街(Howard Street)3號的檔案館,加入原有的相關館藏。

該博物館自2004年以來,收藏有關宋李瑞芳個人文獻和學術等論文,其中也包括她在1975年,首次參加第一屆美國華裔研究新興領域學者全國會議的照片等珍貴資料。

宋李瑞芳女兒(右一)日前遵循母親遺願,將生前的文獻、論文送至MOCA列為館藏。(MOCA提供)

宋李瑞芳父母來自中國台山,她在華府出生,在洗衣店內度過童年,家中五個孩子,她最小又是女孩,不受重視。但她打破傳統觀念接受高等教育,在二戰期間為國會翻譯中國地圖,獲得獎學金,還曾在皇后區公共圖書館任職,隨後在市立大學獲得研究生學位,並留校任教,她於1970年在市立大學創辦亞裔研究所,是美國東部首個相關研究所,並任該校亞裔學術主席,直到1992年退休。

宋李瑞芳著有九部書籍,其中1967年出版,講述當時華人在美生活情況的「Mountain of Gold」,是研究在美華裔議題的開山和扛鼎之作;2015年出版自傳「Defiant Second Daughter: My First 90 Years」,講述90年的人生經歷。

直到疫情前的2019年,年過九旬的宋李瑞芳仍致力於研究美國家庭收養的華裔子女,她曾獲多項獎項,包括學術卓越獎、傑出婦女獎和公共服務獎等。