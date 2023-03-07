電價漲 華人洗衣業要求補助

洗籠協會慶五周年。(記者鄭怡嫣╱攝影)

美國紐約華人 洗籠協會近日在法拉盛舉辦五周年慶典。由洗衣店及乾洗店業者組成的該協會會員，回顧疫情 期間艱辛及後疫情時代由電費、瓦斯費上漲所帶來的經營難題，呼籲各級政府在為小商家撥款及補助時，也能考慮洗衣業者。

協會會長林建南、理事胡國強、常務副會長陳勝國介紹，紐約市的洗衣及乾洗行業，需要由吃苦耐勞者經營，已逐步由新移民占領市場，協會在五年前成立，旨在促進業者交流團結，共享與該行業及小商業相關的最新政策，如今協會內已有逾140多名以華人為主的固定成員。

他們還說，疫情對於洗衣業衝擊巨大，生意少將近一半，且不像餐館等，洗衣行業並無政府協助。疫情過後，生意雖然有所好轉，然而受到通貨膨脹的影響，電暖電價、瓦斯都幾乎上漲百分之百，能源輸送的成本也不斷增加，這對於有賴能源的洗衣業發展，又是新一輪打擊，洗衣業做的是老百姓的生意，但成本難轉嫁給消費者，呼籲政府的幫扶與補助。

國會議員孟昭文、州眾議員 劉醇逸、市議員黃敏儀、州眾議員金兌錫高級顧問楊愛倫、皇后區區公所亞裔事務負責人袁敏益、市長移民事務辦公室社區專員李麗、市小商業局以及市消費者和勞工保護局代表、以及逾400名洗衣及乾洗業者等出席此次活動。