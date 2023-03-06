藏族女童車禍亡 2.7萬人籲設紅綠燈

卓瑪與扎西合影。(家屬提供)

七歲的藏族女孩卓瑪(Dolma Naadhum)2月17日在皇后區 阿斯托利亞(Astoria)的一個路口被車撞倒不治。她11歲的哥哥次仁扎西(Tsering Tashi Takgye)近日發起網路請願，呼籲市府在該路口安裝紅綠燈，引起社區廣泛響應。截至5日發稿時，已徵集到超過2萬7000個簽名。

近日，上百社區居民在卓瑪生前就讀的85小學外追悼，扎西在活動中表示，事發的新城路(Newtown Rd.)交45街路口應由紅綠燈代替現有的停車指示標誌，保護阿斯托利亞高地遊樂場(Astoria Heights Playground)的人們，那裡是「這世界上妹妹最喜歡的地方」。據報導，肇事駕駛在停車指示標處沒有完全停下，導致悲劇。

扎西在請願網站Change.org上寫道，臨近藏曆新年時，妹妹在他和母親的身邊被魯莽的駕駛奪去性命，家人希望這樣的悲劇不要再發生在其他家庭。2月18日發布至今，已有超過2萬7000人簽名支持。社區人士林利亞(Leah Lin)在眾籌網站Gofundme上為卓瑪的家庭發起籌款，現已收到5萬6000元，超過4萬元的設定目標。

扎西的請願中建議為新城路(Newtown Rd.)與44、45、46街的三個路口設紅綠燈。數據顯示，2018年起，這三個路口共發生11起車禍 ，造成12人受傷以及卓瑪的死亡。