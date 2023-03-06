布朗士鋰電池引大火 延燒7小時
布朗士區大廣場道(Grand Concourse)近181街處一超市，5日上午發生嚴重火災，延燒整個下午，截至發稿時仍未完全撲滅。事故造成七人受傷，起火超市全毀。市消防局(FDNY)指，火災起因是電動滑板車的鋰電池起火，已將肇事的滑板車留作事後調查的證據。
大火於當日上午約10時45分發生，現場冒出大量濃煙，在幾英里外都能看見。消防局最初認定為三級火警，後於下午1時左右升為五級(5-alarm)，調集200餘名消防員趕赴現場處置，下午3時許，火勢得到控制，但截至發稿，仍未全部撲滅，消防局官員表示，消防員將整夜留守現場以確保安全。火災造成五名消防員輕傷，一名工人和一名緊急救援人員(EMS)重傷。
市消防局在官方推特上公布一段監控影像，紀錄電池起火的過程。畫面顯示，一名超市工作人員發現存放在雜物中的電池突然冒出火苗，試圖將其拖出至寬敞空間查看時，迅速爆燃，火光吞噬整個畫面，所幸該工作人員及時逃離。市消防局長卡瓦那(Laura Kavanagh)表示，鋰電池起火非常迅速，需要極大量的水壓制火焰溫度。起火建築受損嚴重，屋頂被洞穿，「什麼都沒有了」，卡瓦那向公眾強調，一輛不合規的電動單車可以造成如此大的損害。
市長亞當斯表示，事故現場的影像令人「戰慄」，呼籲公眾關注鋰電池安全。就在三天前，市議會剛通過一系列旨在加強電單車鋰電池監管的法案。鋰電池造成的火災近年頻繁發生，僅在今年前兩個月，紐約市就發生22起電池火災，36人受傷、兩人死亡。
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