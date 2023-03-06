布朗士鋰電池引大火 延燒7小時

布朗士發生五級火警，200餘名消防員撲火七小時，仍未完全撲滅。(市消防局)

布朗士 區大廣場道(Grand Concourse)近181街處一超市，5日上午發生嚴重火災，延燒整個下午，截至發稿時仍未完全撲滅。事故造成七人受傷，起火超市全毀。市消防局(FDNY)指，火災起因是電動滑板車的鋰電池起火，已將肇事的滑板車留作事後調查的證據。 監控顯示，原本與雜物堆在一起的電池在出現打火花後很快冒出強勁火焰並引燃周邊物品，幸好穿綠衣的現場人員及時逃離。(FDNY官方推特截圖) 消防局指火災原因是電動滑板車鋰電池起火，並公布起火瞬間的監控錄像。(市消防局)

大火於當日上午約10時45分發生，現場冒出大量濃煙，在幾英里外都能看見。消防局最初認定為三級火警，後於下午1時左右升為五級(5-alarm)，調集200餘名消防員趕赴現場處置，下午3時許，火勢得到控制，但截至發稿，仍未全部撲滅，消防局官員表示，消防員將整夜留守現場以確保安全。火災造成五名消防員輕傷，一名工人和一名緊急救援人員(EMS)重傷。

市消防局在官方推特上公布一段監控影像，紀錄電池起火的過程。畫面顯示，一名超市工作人員發現存放在雜物中的電池突然冒出火苗，試圖將其拖出至寬敞空間查看時，迅速爆燃，火光吞噬整個畫面，所幸該工作人員及時逃離。市消防局長卡瓦那(Laura Kavanagh)表示，鋰電池起火非常迅速，需要極大量的水壓制火焰溫度。起火建築受損嚴重，屋頂被洞穿，「什麼都沒有了」，卡瓦那向公眾強調，一輛不合規的電動單車可以造成如此大的損害。