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慣竊、青少年騷擾 62分局長訪華商支招

記者胡聲橋╱紐約報導
市警62分局局長(前排中)與海灣公園大道華裔商家座談，協助助減少犯罪。(記者胡聲橋╱攝影)
市警62分局局長(前排中)與海灣公園大道華裔商家座談，協助助減少犯罪。(記者胡聲橋╱攝影)

市警62分局新任局長劉志強(Eddie Lau)近日攜數名分局警員，探訪轄區內的海灣公園大道(Bay Parkway Avenue)華裔商家，聆聽意見，並介紹如何防止犯罪。

劉志強表示，入室盜竊是班森賀區最近犯罪新趨勢，希望商家加強警戒，防止商店夜間被盜。社區警員從法拉盛百萬珠寶被劫案說起，建議商家無死角安裝監控設備，讓竊賊不敢輕易下手。警員也表示，如果需要，會到商家提供專業建議。

華人商家對商店小偷頻繁犯案的現象非常頭疼、無奈。劉志強建議在抓住小偷一兩次後，要求慣竊簽署非法入侵切結書(Criminal Trespassing Affidavit)，若慣竊再次入店，就算非法入侵；若再次行竊，會被加重控罪。劉志強也強調，切結書的格式是否準確，要徵求律師的意見，切結書最好給警局一份留底，便於警方及時採取行動。

華人折扣店商家提到一些青少年放學後到店裡胡鬧，亂拿商品的現象。業者說，當青少年的行為變得有攻擊性時，他也忍不住要動手。劉志強建議，動手必須謹慎，第一，青少年也不好對付，第二，沒有充分證據的情況下，在檢察官面前，動手很可能對店家不利。

海灣公園大道華商會會長李志波說，去年發生在這條商業街上的幾起嚴重竊案到現在還沒破，希望警方能早日擒拿竊賊。布碌崙社區服務中心負責人羅添福和行政總裁伍燕珊也出席活動。

華人 布碌崙 法拉盛

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