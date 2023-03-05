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非營利組織號召自製盒飯 收益捐款食品銀行

記者張晨╱紐約報導
陳可歆親嘗篩選下廚者，為每個領到盒飯的人把關。(記者張晨╱攝影)
陳可歆親嘗篩選下廚者，為每個領到盒飯的人把關。(記者張晨╱攝影)

「讓忙碌的紐約人能吃上一口家常熱飯真的太難了。」23歲的陳可歆說，14歲從成都到美國讀高中，能吃上一口家常飯已經成了多年的奢侈，「在許多文化中，食物將人們聚在一起而非最基本的果腹之用。」從高中在施粥處(Soup kitchen)做義工到自己創建非盈利組織「FoodiePath」，她的初衷是將共享食物、光盤杜絕浪費和餵飽紐約人連接起來。

在不到一年的時間裡，「FoodiePath」已經有了30多名願意下廚「做東」的家庭，從皇后區長島市布碌崙(布魯克林)下城、曼哈頓以及新澤西的澤西市(Jersey City)，陳可歆說，這些家庭有的是全職或陪讀媽媽、有的是熱愛烹飪的留學生、更有專業背景廚師；召集鄰里取實惠餐、並將收益捐贈給紐約市食物銀行(Food Bank of NYC)，藉助他們的力量，一塊錢就能餵飽五個紐約人。

過程中陳可歆也遭到了不少質疑和挑戰，因為她的學生身分不能經手或收取任何款項，她在哥倫比亞大學讀研究所期間，每周也抽出兩天製作盒飯，讓購買人可直接將10元盒飯錢，捐給食物銀行，「這樣我和顧客都能為解決紐約食品安全危機，出一份力。」

陳可歆說，共享經濟也是長尾經濟，立足於私人空間，無數的小數積累在一起就是一個不可估量的大數，無數願意下廚「做東」的家庭集合在一起就是一個不可限量的大群落；「與airbnb類似，我怎麼會躺在一個「陌生人」的床上呢？ 「陌生人」怎麼能把自家鑰匙放郵箱裡呢。」

和「FoodiePath」形式類似的盈利機構也有，如同樣在紐約創立、背後無數財團大佬支持的woodspoon；陳可歆說，市場調研階段，他們的機制也較為模糊，官方態度與其立意文化不甚相同。

「法律大於平台建立的信用機制 ，大於保險 ，大於人與人之間的信任。」她說，曾幾何時，人和人最基本的信任被壓到了最低，「即使如此，我也願意懷著烏托邦之心，親嘗篩選下廚者，為每個領到盒飯的人把關。」

在把「FoodiePath」理念帶到紐約前，該平台本身是提供一個能夠去主人家裡享用家常美食的平台，但紐約的快節奏，上班族、背包客可以找到能吃到本地人做的美食，「主人有自己拿手好菜，手癢下廚還有人光盤後大呼好吃，何樂而不為？」

美食 長島市 布碌崙

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