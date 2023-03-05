聯合廣場中餐廳送遊民熱飯 不戴有色眼鏡

中餐廳老闆陳斌(左)和伙計王璠。(記者張晨╱攝影)

疫情 還未完全退散之時，已經做了25年中餐的華人 陳斌，決定把店從康州開到紐約曼哈頓的聯合廣場(Union Square)旁，即使他知道曼哈頓的通勤族們已不會像疫情前一樣完全回歸辦公室；和許多華人餐飲業者一樣，即使每天從早7時做到晚12時將捲簾門拉下，一周工作六天還是持續虧本。

為了能讓人嘗到實惠可口的飯菜，他加入了熱門剩菜盲盒「Too Good to Go」手機App，每天為中、晚兩個時段提供數量有限的餐盒；「盲盒都是從我們現有菜品中盛出來的，其實就想要更多人知道我們。」陳斌說，因為餐館食物量大又新鮮，獲得了許多人追捧。

但他的店為人熟知並不是因為這些，社交軟體「小紅書」紐約本地推薦頁上，一篇名為「紐約裡的冬日暖心餐，中餐廳為進店乞討的流浪漢遞上了滿滿一盆熱飯」的帖子受到了人們熱評，網友紛紛為老闆不戴有色眼鏡看人，讓遊民 吃飽而點讚。

帖子的作者方文雨，是紐約大學的一名研究生，她在接受採訪時說，自己常常去拿便宜的Too Good to Go餐盒，那日因紐約市溫度首次降至冰點，準備在店裡把飯吃完再走，這時走進來一個遊民遞上4元，問能不能買點吃的。

「我聽見老闆特意用中文說，『不要收他的錢，多給一些。』等到流浪漢走了我才又聽他們說，這個人總是來，不管錢給多給少，不會讓人餓肚子出去」，方文雨說，「我已經很久沒有回中國了，這樣的人情味讓我動容。」

這家中餐廳，陳斌和伙計王璠進出廚房招呼客人，白色廚師服前有著點點油污，而那日為遊民遞上熱飯的，也是王璠。

他說，和老闆從疫情之中開店至今，見證了各行各業為了生存使盡渾身解數，就像無家可歸的人在夾縫中生存，而可能就是旁人這一個小小的舉動，就可能重新燃起對生活的希望。

陳斌則說，華人想要在主流社會開展地位，無論學識、行業、自身背景高低，應摒除自掃門前雪想法，抬頭看向遠處，機遇自來。