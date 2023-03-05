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MTA哭窮 21共和黨州參議員喊查經費

記者張心／紐約報導
紐約州參議會的21名共和黨州參議員，聯名致信要求徹查MTA經費情況。(MTA提供)
紐約州參議會的21名共和黨州參議員，聯名致信要求徹查MTA經費情況。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA)「哭窮」對紐約客並不陌生，但紐約州參議會全數共21名的共和黨籍參議員，日前聯名致信州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)，要求徹查MTA經費情況，並呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)，不要在4月1日前，允諾撥款16億元經費。

聯名信中表示，每一年大都會運輸署的「哭窮」已經成為習慣，他們永遠在面臨財政危機，永遠需要更多的錢；而每一年，州長和立法者們，試圖為他們注資新的經費，不斷從納稅人那裡拿錢，來維持大都會運輸署的運轉。

「我們認為，求助於納稅人應該是在嘗試所有辦法之後，再採用的最後一個解決方案，而不是像現在一樣，成為了第一選擇。」

聯名致信的州參議員，要求州主計長狄拿玻利，對大都會運輸署進行一次徹底的「法務審計」(forensic audit)，然後再視情況，看要不要為大都會運輸署，提供更多的從納稅人口袋中取得的資金。

此外，信中還要求州主計長把「逃票」也納在審查領域，過去幾年中，因逃票導致MTA虧損不斷增加，光是去年就損失了5億多元，「安裝從頭到腳的旋轉門就能解決這一問題，但是當局並未就此努力。」

該要求使大都會運輸署陷入尷尬，想要從州府獲得16億元的撥款將更困難；根據州府目前的財政預算，4月1日將撥款16億元給大都會運輸署；每年2770億元的預算中，州府要求紐約市每年增加5億元撥款給MTA，同時提高對納稅人的稅收。

這一預算案遭到市長亞當斯(Eric Adams)和一些民主黨議員的反對，「無論是MTA的工資稅還是壅堵費都已經足夠了，MTA應該表現的有擔當一點，在要求紐約州的納稅人供養他們時，先把自己的財務狀況搞好。」

州主計長狄拿玻利發言人尚未對此發表評論。

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