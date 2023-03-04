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市警內務局高級調查員違規被控 曾經手華警歧視案

記者張晨／紐約即時報導
華裔警探梅國威(Michael Moy)。(本報檔案照)
華裔警探梅國威(Michael Moy)。(本報檔案照)

紐約市警內務局(NYPD Internal Affairs Bureau)高級調查員、巡官丹多拉(John Dandola)近日在一起警員衝突案中，使用不當的調查手段而被部門指控，該人曾經手布碌崙(布魯克林)華裔警探梅國威(Michael Moy)遭種族歧視一案；知情人士稱，丹多拉或會因此被解職，且涉案警員的律師正在呼籲市警徹查丹多拉此前經手的過往案件，以免冤判。

市警表示，對丹多拉提出了13項升級紀律指控，原因是他在對探員門羅(Scott Munro Jr.)2018年涉嫌在長島消防局消防員克里拉瓦(Jonathan Kriklava)產生衝突鬥毆一案中的調查，存在一系列不當行為。

克里拉瓦在案發後向蘇福克郡(Suffolk County)警方提起了訴訟，認為門羅在此案中存在過失，市警內務局對涉案雙方都展開了調查；知情人士稱，蘇福克郡警方沒有找到衝突的視頻或目擊者，他們找到的唯一監控錄像顯示，克里拉瓦沒有因此案受傷或不適，市警記錄也顯示，克里拉瓦撤回了投訴。

但就在2019年丹多拉完成此案的調查後，市警則宣布沒收門羅警銜，把他調離了探員組的精英汽車盜竊犯罪科(Auto Crime Division)，轉為辦公室的文職工作，他還因此失去了30天的假期。

此次對丹多拉的瀆職指控是在今年1月26日提交的，市警紀錄顯示，13項部門指控包括，丹多拉未能對案件中的十名證人進行採訪，未能再次對自相矛盾的證人證詞提出疑問，遺漏了蘇福克郡警方和消防局的關鍵文件，未能監督參與調查的下屬等。

門羅的律師斯科拉(John Scola)表示，鑑於門羅案目前的結果，警察局應該調查丹多拉處理過的其他案件——「他之前的所有調查都必須進行獨立審查。」

而此前備受華社關注的華裔警探梅國威遭同僚霸凌歧視一案也由丹多拉經手調查，對此梅國威表示，也就是丹多拉「陷害」了自己——他以同樣的方式「被繳槍、轉到無足輕重的部門工作。而其他人不是獲升職，就是被調到了里家更近的分局上班。」

「我的律師會因為我說了這些而大發雷霆，因為我的訴訟還在審理中。」他說，但我真的不在乎，因為對我來說，真相更重要。

種族歧視 華裔 長島

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