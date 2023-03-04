皇后區地稅說明會 助民眾申請減免

市財政局官員(左)表示最常見的問題是如何申請減免和降低地稅等。(記者高雲兒／攝影)

日前由多位皇后區 民選官員，在皇后區公共圖書館法拉盛 分館舉辦最後一個區內的實體地稅說明會，主要是幫助地產估值上訴和符合條件者申請減免福利 ；如民眾仍須協助，可聯繫州參議員劉醇逸辦公室。

當天活動由州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫、市議員黃敏儀以及市財政局官員聯合舉辦，兩小時的活動吸引約60人到場諮詢，現場工作人員分成兩塊，地產估值上訴和幫助符合條件者申請減免福利。

工作人員表示，民眾最常問的問題，主要集中在如何申請減免、重新評估地稅、如何降低地稅等，工作人員則會根據問題，協助民眾填寫表格及提交申請。

華人朱茱迪表示，她去年在艾姆赫斯特購買的一居室地稅估值達到9000多元，首次在美國買房的她感到震驚，想問問該數額是否正常，「還有怎麼可以降下來」。

已經申請過兩次地稅減免的黃貴表示，今年想為白石鎮的住所重續長者減免優惠，「去年減免了大概一半」，除了感謝民選官員舉辦利民活動，他也抱怨近兩年的地稅漲得太高，「一年漲3、4000元，很離譜」。

2016年在法拉盛購買兩家庭住宅的周先生，因地產商未按圖紙施工，他收到高價罰單要求改建，現任租客又不肯搬走且拒付租金，至今未能改建，目前來自市建築局的罰單已累積到7、80萬，每年還要另付1萬多元地稅，相當困擾。

劉醇逸辦公室代表表示，此前已在皇后區辦過三場說明會，當天為最後一場；該名代表提醒屋主關心自身權益，尤其是長者、中低收入家庭、殘障人士、退伍軍人以及神職人員，如符合條件應積極申請減免福利，一旦申請成功，需要每兩年更新，申請者需要註意市財政局的郵件；地稅上訴則每年都可進行。