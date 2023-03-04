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皇后區地稅說明會 助民眾申請減免

記者高雲兒／紐約報導
市財政局官員(左)表示最常見的問題是如何申請減免和降低地稅等。(記者高雲兒／攝影)
市財政局官員(左)表示最常見的問題是如何申請減免和降低地稅等。(記者高雲兒／攝影)

日前由多位皇后區民選官員，在皇后區公共圖書館法拉盛分館舉辦最後一個區內的實體地稅說明會，主要是幫助地產估值上訴和符合條件者申請減免福利；如民眾仍須協助，可聯繫州參議員劉醇逸辦公室。

當天活動由州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫、市議員黃敏儀以及市財政局官員聯合舉辦，兩小時的活動吸引約60人到場諮詢，現場工作人員分成兩塊，地產估值上訴和幫助符合條件者申請減免福利。

工作人員表示，民眾最常問的問題，主要集中在如何申請減免、重新評估地稅、如何降低地稅等，工作人員則會根據問題，協助民眾填寫表格及提交申請。

華人朱茱迪表示，她去年在艾姆赫斯特購買的一居室地稅估值達到9000多元，首次在美國買房的她感到震驚，想問問該數額是否正常，「還有怎麼可以降下來」。

已經申請過兩次地稅減免的黃貴表示，今年想為白石鎮的住所重續長者減免優惠，「去年減免了大概一半」，除了感謝民選官員舉辦利民活動，他也抱怨近兩年的地稅漲得太高，「一年漲3、4000元，很離譜」。

2016年在法拉盛購買兩家庭住宅的周先生，因地產商未按圖紙施工，他收到高價罰單要求改建，現任租客又不肯搬走且拒付租金，至今未能改建，目前來自市建築局的罰單已累積到7、80萬，每年還要另付1萬多元地稅，相當困擾。

劉醇逸辦公室代表表示，此前已在皇后區辦過三場說明會，當天為最後一場；該名代表提醒屋主關心自身權益，尤其是長者、中低收入家庭、殘障人士、退伍軍人以及神職人員，如符合條件應積極申請減免福利，一旦申請成功，需要每兩年更新，申請者需要註意市財政局的郵件；地稅上訴則每年都可進行。

依房產分類，屋主須於15日(周三)前上訴或申請豁免。如有需要協助民眾，可向劉醇逸辦公室聯絡，洽詢電話(718)765-6675，電郵：[email protected]。更多消息網址：https://reurl.cc/qkNYgE。

當天有不少華裔來到皇后區公共圖書館法拉盛分館的地稅說明會諮詢。(記者高雲兒／攝影...
當天有不少華裔來到皇后區公共圖書館法拉盛分館的地稅說明會諮詢。(記者高雲兒／攝影)
黃貴(右一)表示想要重續長者減免優惠。(記者高雲兒／攝影)
黃貴(右一)表示想要重續長者減免優惠。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 福利 法拉盛

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