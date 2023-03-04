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大都會台灣日逾千套票 2天售罄

記者高雲兒╱紐約報導
紐約台灣商會稱大都會台灣日套票於48小時內售空，感謝各社區協辦團體聯合售套票。(記者高雲兒╱攝影)
紐約台灣商會稱大都會台灣日套票於48小時內售空，感謝各社區協辦團體聯合售套票。(記者高雲兒╱攝影)

預計將於今年8月27日舉辦的紐約「大都會台灣日」(Mets Taiwan Day)，套票於本月1日開售，包含限量球衣、紀念福袋的1000多張套票，在上線後48小時即售罄，目前售票系統也因搶票激烈而當機，官方售票渠道暫停服務；紐約台灣商會3日呼籲球迷耐心等待，並表示今年有望破去年售票紀錄。

大都會台灣日由紐約台灣商會與紐澤西台灣商會共同舉辦，此次活動不僅請到台灣資深球評曾文誠成為開球嘉賓，還邀請樂天女孩啦啦隊前來應援。

1046張套票於3月1日開賣，不到48小時就售磬；此次售賣的套票中包含繡有Taiwan字樣、背號1號的黑色款紀念球衣、紀念福袋，及包含眾多台灣商家資訊和優惠券的年刊。

紀念福袋的設計，邀請台裔設計師朱沛婕(Crystal Chu)、曾獲得義大利A' Design Award金獎的傅至碁(Fu Zhih-Chi)聯合設計，以黑色為主色，配合大都會台灣日2023主視覺，印上全新設計LOGO，旨在呈現紐約和台灣的友好情誼。

大都會棒球隊亞洲市場負責人王偉成表示，LOGO以高聳山脈為主軸，配以梅花點綴，並在Taiwan字樣中加進台灣本島輪廓，將台灣與大都會融合一體；他也預計在未來每年推出一款新設計。

台灣商會會長白育青表感謝各社區協辦團體聯合銷售套票，「可見台灣社區的實力」。

紐約台商會副會長林慶甫表示，這次售票有望突破去年台灣日4700人參與的紀錄，「去年疫情仍在，但今年已經聽說有很多人將從台灣、德州、加州甚至加拿大趕來」。

當天出席會議嘉賓包括，大紐約地區台灣同學會聯合會會長陳韋達、紐約台灣青商會會長王建凱會長、大紐約區僑界急難救助協會理事長李金標，紐約台灣商會副會長王紹權及林慶甫、總幹事江俊霖，世界華人工商婦女企管協會大紐約分會會長吳思瑩、紐約州首府區台灣同鄉會吳祚昱、大紐約區台灣同鄉會會長廖士敦、大紐約區台灣人社團聯合會副會長許伯丞。

售票網址為https://fevogm.com/event/taiwanday，目前暫停服務，球迷耐心等待。

大都會台灣日今年的限量球衣為黑色。(取自大都會台灣日臉書)
大都會台灣日今年的限量球衣為黑色。(取自大都會台灣日臉書)
樂天女孩啦啦隊將於今年的大都會台灣日到場應援。(樂天女孩粉絲團提供)
樂天女孩啦啦隊將於今年的大都會台灣日到場應援。(樂天女孩粉絲團提供)

大都會 義大利 加州

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