130年義式乳酪店將停業 外州人趕來懷念

Alleva乳酪店位於小義大利核心位置，與曼哈頓華埠僅一街之隔。(記者許君達╱攝影)

與曼哈頓華埠比鄰，擁有130年歷史的傳統義大利 乳酪店由於無力償還疫情 期間積欠的債務，將於5日(周日)關閉，成為此社區中又一個沒能熬過疫情危機的業者；不少外州遊客聽聞消息，連忙趁關門前趕來回味。

這間Allevia乳製品公司(Alleva Dairy)位於茂比利街(Mulberry St.)交格蘭街(Grand St.)處，創立於1892年，根據該店，是紐約最早一家義大利乳酪專營店。

店內除出售自製乳酪外，還有原汁原味的義大利香腸、火腿、意麵、醬料及熟食，店外還露天銷售義大利特色奶卷(cannoli)和冰淇淋(gelato)，產品既面向散客零售，也供應義式餐廳。

在疫情爆發後，店舖的零售和批發業務遭受重創，難以繼續承受每月2萬3756元的租金 以及員工薪水。現在，這家店因拖欠了6萬餘元的租金無法償還，而處於破產保護狀態。店主凱倫(Karen King)透露，她最終與房東達成協議，只要在今年3月清空騰出店舖，就可免除此前的債務。

記者走訪發現，這間店保留了歐美傳統店舖的樣貌：面積很大，但貨櫃僅稀疏地圍繞在一旁、貨物種類也有限，寬敞的待客空間令光顧者舒適度頗高，但如此奢侈的空間利用也因而令店家背負了高額的租金負擔。

店主表示，她曾經嘗試了多種自救手段，包括壓縮員工薪水、在網上發起眾籌等，還積極尋求政府救助。不過，由於小義大利社區經過多年萎縮，社區組織力量薄弱，因而「華埠得到了資金，但我們沒分到」。

閉店消息傳開後，很多人聞訊趕來表達支持。Kevin夫婦在店內流連許久，選購了一些火腿。他們是看到消息，專程從賓州趕來的。「這樣一家老店關閉，太令人惋惜了。」